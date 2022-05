Casemiro y el Real Madrid, con la misma sed de gloria por la Champions

El brasileño Casemiro resaltó como una de las claves del éxito del Real Madrid que los jugadores más veteranos, entre los que se encuentra, tienen antes de la final de la Liga de Campeones de París ante el Liverpool "las mismas ganas de vencer que hace cuatro años", en la última ocasión que conquistaron el título.



"El Liverpool ha ganado experiencia estos cuatro años y va a ser un partido muy bonito que se decidirá por detalles. El que falle menos y el que sea más eficaz en el remate se llevará el partido. Ojalá seamos nosotros", dijo en la zona mixta del día de puertas abiertas en la ciudad deportiva del Real Madrid.

"La sensación que hay en el vestuario y el sentimiento que tenemos, las ganas de vencer, son las mismas que hace cuatro años. Por eso el Real Madrid vive de partidos tan importantes", añadió.



No respondió Casemiro a los mensajes de Mo Salah, al que mostró máximo respeto, comprensivo ante el deseo del delantero del Liverpool de vengar lo ocurrido en Kiev, cuando se tuvo que retirar de la final lesionado tras una acción con Sergio Ramos.



"No diría de mi parte que hay una motivación extra porque no puede haber más motivación que jugar una final de Champions. Yo la encararé igual que si fuese la primera. Salah puede decir lo que quiera, le tenemos respeto y no pensamos en lo que ha dicho. Sabemos que va a ser una final muy difícil", manifestó. La familia de Casemiro ya ha llegado a Madrid para vivir de cerca la final el sábado en París. "Mi madre y mi hermana han venido de Brasil con una ilusión increíble", confesó: "La verdad que todos los partidos que hemos ganado hasta la final lo hemos celebrado a lo grande".



"Esto se consigue con el trabajo del día a día que no se ve, porque la gente solo ve los 90 minutos de cada partido pero hay mucho trabajo detrás. Lo más difícil es mantener el alto nivel. Los jugadores pasan y el club se queda, la historia de este club es ganar, es el que más Champions tiene, muchas Ligas y títulos importantes. Cuando llegas a la ciudad se nota que el club vive de títulos y de grandes partidos", resaltó.



Por último, tras escuchar a Carlo Ancelotti decir que será entrenador cuando se retire del fútbol, el brasileño celebró no estar en la piel de su técnico para decidir el once y resolver la duda entre Fede Valverde y Rodrygo. "Menos mal que tengo 30 años y no soy entrenador porque no es tan fácil elegir entre dos jugadores importantísimos, que han demostrado que pueden ser titulares en el equipo. Lo más importante es que el que salga de titular y el que entre después, de lo mejor y disfrute del partido", sentenció.



EFE