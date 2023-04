¿Se salió con la suya Chelsea? Real Madrid no sentenció en Champions

Real Madrid ganó, tal como se esperaba. Pero increíblemente, ante un Chelsea con diez, perdonó y no goleó ni sentenció los cuartos de final de Champions League.

El equipo de Ancelotti ganó con cierta comodidad por 2-0 en el Bernabéu sin mayor lucimiento pero con la efectividad de una nómina plena de recursos.



Siempre dio la sensación que cuando se aburrían y decidían atacar había peligro inminente de gol: Vinicius enfilando a la puerta, Benzema siempre bien ubicado en el área, Rodrygo punzante por banda, Modric implacable en la salida y en el rebote... Son tantos y tan variados los recursos de los que dispone Ancelotti en su Real Madrid que casi parece una locura contemplar siquiera la opción de irse a Brasil...



Pero volvamos al juego. ¿Cuánto se demoró el 'merengue' en hacerle daño a un Chelsea inofensivo en el arranque? 21 minutos. Lo que tardaron Vinicius y Benzema en coincidir en el área: falló el brasileño en el primer remate pero no el francés en el rebote, en uno de esos pases profundos sin antídoto aún para defensas rendidoras como la azul.



Lo tomaron bien los ingleses, que se fueron encima con Sterling en la jugada siguiente, pero sufrieron en cada sociedad entre Vinicius y Rodrygo, este último el que tuvo la opción más clara en un mano a mano con Kepa antes del descanso.



Después, el dominio de Real Madrid de siempre, el que los 50 minutos tuvo Modric a punto de hacer un golazo, un remate a la esquina que increíblemente no bajó a tiempo y después otra vez los brasileños generaban peligro unas veces y consecuencias graves otras: Chilwell agarró descaradamente a Rodrygo del brazo y dejó a los suyos con diez a los 59 minutos. Y eso contra Real Madrid puede ser un pecado mortal.



Entró Asensio y casi sin calentar las piernas ya estaba festejando: tremendo fue el pase atrás para el remate de afuera, mejor la potencia del intento rastrero que se le fue a Kepa pegadito al palo. Ganaba 2-0 Real Madrid, normal, a los 74 minutos.



Sí, era mejor golear, más ante un rival con diez que tuvo más ganas de no perder que de jugar y poner la cara, para la revancha de la próxima semana en Londres. Pero ya se probaron que cerrando fuera del Bernabéu también son letales, así que el 2-0 puede alcanzar. Champions Team lo ha vuelto a hacer. ¿No importa cuándo lo leas?