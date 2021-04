R. Madrid y Chelsea, por el primer round en semifinales de Champions

El duelo entre Real Madrid y Chelsea en el estadio Alfredo di Stefano, por las semifinales de Champions League 2020/21, será este martes a partir de las 2:00 pm (hora colombiana). Se trata de un partido inédito por esta competencia y un enfrentamiento oficial que no se ve desde hace 23 años.



En la antesala de este compromiso se dio un escándalo en Londres. Los jugadores Ben Chilwell y Mason Mount, estrellas del Chelsea, se vieron involucrados en una fiesta a la que llegó la Policía, tras denuncias ciudadadas.

Este duelo clave de la Champions no se veía desde la Supercopa de la UEFA en 1998. Ese día (28 de agosto). el vencedor fue el equipo inglés, que se impuso por la mínima en Mónaco. El uruguayo Gustavo Poyet marcó el gol que le dio el título a Chelsea en aquella final a partido único.



Antes de eso, los merengues ya habían caído frente a los blues. Se remonta a la Recopa de Europa 1971, cuando el elenco londinense después de igualar a un gol, se impuso 2-1 en el juego de desempate. Aquel partido se disputó el 18 de mayo en el Pireo.



Novedades en las plantillas



Zinedine Zidane tiene como principal novedad en su convocatoria el regreso del alemán Tony Kroos. Sin embargo, de bajas importantes como la del francés Ferland Mendy que no se recuperó de sus problemas musculares a tiempo. Otras ausencias son las de Sergio Ramos y Lucas Vázquez, por lesión, además de Fede Valverde, por Covid-19.



Chelsea, por su parte, se entrenó en Londres, antes de emprender camino a Madrid y este lunes arribó a territorio español. El equipo de Thomas Tuchel cuenta con toda la plantilla a disposición, a excepción de Mateo Kovacic, quien sufrió un problema muscular desde hace unos días y no ha conseguido recuperarse. El equipo inglés enfrentó una polémica en las últimas horas al parecer por una fiesta que involucró a varios de sus titulares.



Los últimos cinco resultados de Real Madrid



Real Madrid 2-1 Barcelona (Liga España)

Liverpool 0-0 Real Madrid (cuartos, Champions)

Getafe 0-0 Real Madrid (Liga España)

Cádiz 0-3 Real Madrid (Liga España)

Real Madrid 0-0 Betis (Liga España)



Los últimos cinco resultados del Chelsea



Crystal Palace 1-4 Chelsea (Premier)

Chelsea 0-1 Porto (cuartos, Champions)

Chelsea 1-0 Manchester City (FA Cup)

Chelsea 0-0 Brighton (Premier)

West Ham 0-1 Chelsea (Premier)



Posibles formaciones



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema y Vinícius.



Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; R. James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Ziyech y Werner.