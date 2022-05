De la mano de Courtois llegó la 14: 1x1 en final de Champions League

La Orejona número 14 no tiene discusión. De lejos, Real Madrid fue mejor que Liverpool, aunque hayan sido los ingleses los que más intentaron el gol. Courtois fue el gran héroe.

Liverpool



Alisson: 6

Nada pudo hacer en el gol, tampoco lo atacaron mucho

Alexander-Arnold: 5

Buen primer tiempo pero lo sorprendieron por la espalda en el gol de Vinicuis.

Konaté: 5

Lució lento en el retroceso, pero ayudó en la salida

Van Dijk: 5

Sabe jugar y no parece sufrir, pero ¿realmente estaba a tope para jugar?

Robertson: 5

Regular en la marca pero muy intrascendente en ataque

Fabinho: 5

Tuvo problemas en la marca y no fue el socio que se necesitaba en la salida

Thiago: 4

¿Debió jugar? Fue duda hasta el final y su impacto como socio fue mínimo

Henderson: 6

El más comprometido en medio de las dificultades

Díaz: 5

Fue de más a menos en el primer tiempo, no tuvo opciones de gol, lució impreciso

Mané: 5

Tuvo opciones, Díaz le sirvió un par y alguna más Salah, pero falló

Salah: 6

El más inquieto de todos los de rojo en ataque, la faltó una pizca de precisión





Real Madrid



Courtois: 9

Gigante. Sobre él se levantó La Orejona número 14. Impecable contra Salah, Mané, Díaz.

Carvajal: 6

Le ganó de palmo a palmo el pulso a Díaz por la banda

Militao: 6

Cumplió, sin muchos más destellos

Alaba: 6

Firme, práctico, seguro en la zaga

Mendy: 6

Había dudas por su regreso pero no padeció esta vez

Modric: 6

Corrió más la pelota... con su experiencia, sabe bien cuándo y cómo correr.

Casemiro: 7

Partidazo. Fue un capo en la mitad, como es usual.

Kroos: 6

Sin problemas, con pasta de campeón

Valverde: 8

Fabuloso partido, veloz en todos los tramos del campo, inagotable, estuvo en el gol. Tremenda noche

Benzema: 6

Fue siempre un dolor de cabeza, aunque esta vez no tuvo que sufrir mucho

Vinícius: 8

Si no es porque Courtois lo opacó, el brasileño sería el héroe: marcó el gol del título.