Solari no se engaña por el resultado ante Ajax: 'debemos saber sufrir'

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, dijo hoy en rueda de prensa que no ha tenido tiempo para revisar el polémico gol anulado al argentino Nicolás Tagliafico debido a que en el banquillo no dispone "de un monitor" y se fía "de lo que digan los árbitros".

El técnico felicitó a "todos los jugadores" por la victoria y dijo que han sabido "jugar el partido" como debían, "trabajarlo y marcar" cuando generaron esas ocasiones, "lo que demuestra fortaleza del grupo".



Y añadió: "Nosotros tenemos que hacer muchas cosas bien para llevarnos este resultado. Trabajar, saber sufrir, generar, salir de la presión y ser contundente cuando se tienen las ocasiones",



Se deshizo en halagos hacia Marco Asensio,"pues ha certificado ese crecimiento de los dos partidos jugados previamente", no sólo por el gol, sino también por "cómo lo gestionó dentro de cancha, como encaró, como defendió y su agresividad para llegar al gol".



"Estoy muy contento con actuación de todos, para ganar hizo falta que cada jugador diera el máximo, si no, difícilmente hubiéramos ganado", añadió el técnico.

En ese sentido, el goleador Benzema también dijo que el triunfo era importante pero eso no implica que el Madrid jugara su mejor partido:

Precisamente Benzema contó que tiene una molestia física, aunque es optimista y no se ve fuera del equipo: "Me dolía mucho todo el partido, desde el minuto 5. Es un problema de cadera por un golpe al inicio y con el frío se puso duro", explicó.



Benzema dedicó elogios al brasileño Vinicius Junior. asistente en su tanto al Ajax. "Me gusta jugar con él, no solo porque es joven, es un jugador que trabaja mucho y se ve en el partido que hace muchas cosas buenas. Ojalá continúe como está porque es muy buen jugador".