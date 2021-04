¿Solo un gruñido? Decisión de UEFA sobre Real Madrid en Champions

Pasó la tormenta de la fallida Superliga de Europa y poco a poco la aguas han vuelo al cauce, especialmente en la sede e la UEFA en Suiza.

En las últimas horas, el comité ejecutivo de la entidad anunció que no sancionará a Real Madrid, principal promotor del polémico nuevo torneo, como lo anunciara el propio presidente Aleksnader Ceferin.



El directivo dijo en su momento que por el liderazgo de Florentino Pérez en el citado torneo había una posibilidad de que su equipo no pudiera jugar la semifinal de la actual edición de la Champions League contra Chelsea, pero al final el tema no ha pasado de una amenaza.



De esta manera, Pérez ya no tendrá que preocuparse por causarle un daño colateral a su plantilla pero sigue siendo posible que enfrente la apertura de un expediente, lo que muchos consideran un mal menor, teniendo en cuenta la magnitud del lío que causó la idea de la Superliga, que poco a poco se ha ido quedando sin miembros fundadores.