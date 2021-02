¿Llega o no Benzema? Le brillan los ojos al Atalanta en Champions

Pésimas noticias para Real Madrid. Las lesiones continúan mermando a la plantilla y Zinedine Zidane confirmó este lunes la baja que nadie quería escuchar.



El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema no viaja a Bérgamo por la pequeña lesión muscular que sufre en el aductor izquierdo y se une a Sergio Ramos como los dos grandes ausentes del equipo madridista.

Zidane no recuperó a ninguno de sus nueve lesionados en la última sesión en Madrid antes del viaje a Italia. Los que más cerca están de su regreso, el belga Eden Hazard, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo, no dieron el paso final a sus recuperaciones y prosiguieron con sus entrenamientos específicos fuera del grupo.



De la misma manera, repartiendo su trabajo entre el campo y el gimnasio, siguieron Álvaro Odriozola y el brasileño Militao. Por lo que no se espera ninguna novedad en la convocatoria de Zidane, que tampoco puede contar por lesión con el capitán Ramos, Dani Carvajal ni el brasileño Marcelo.



El técnico francés preparó con los once jugadores de campo que tiene disponibles el duelo ante el Atalanta, juntado a todos tras la sesión de recuperación del domingo.



Incidió Zidane en detalles tácticos para preparar un sistema que frene las virtudes ofensivas del Atalanta en una sesión que inició con una parte física, según informa el Real Madrid, antes de pasar a ensayar la posesión y presión con balón, con especial atención al inicio de jugadas y retoques de la táctica.