¡Fuera de lugar! Árbitro de la polémica final de Champions se reveló

La final entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el 2016 fue a favor de los merengues luego de ganar por penales y conseguir la Champions League de esa temporada.



En los 120 minutos se mantuvo el 1-1, resultado en el que el cuadro blanco empezó ganando a los 15 minutos luego de un gol de cabeza de Sergio Ramos. En ese momento, claramente, no había VAR, a lo que el juez de ese compromiso, ahora, confesó que había fuera de lugar.

Mark Clattenburg fue el árbitro central de ese compromiso y, este jueves, confesó en una entrevista con el ‘Daily Mail' que el gol del central español sí había sido en fuera de juego.



“En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló", señala al medio británico.



Por otro lado, habló de otro error que hubo y que buscó compensar, pues Fernando Torres hizo penal sobre Pepe, pero el juez respondió en ese momento: ​“tu primer gol no debería haber subido al marcador. Y se calló", a lo siguió en el diario inglés: ​“la gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilando constantemente".