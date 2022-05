Ancelotti calienta la final de Champions: la tomará como un derbi

Dijo el italiano Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior a clasificar al Real Madrid para la final de la Liga de Campeones el pasado miércoles que se tomará el partido frente al Liverpool, el próximo 28 de mayo, como “un derbi” por su pasado como técnico del Everton, y la preparación de ese encuentro empieza este mismo domingo en el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid.



Con el campeonato de Liga en el bolsillo desde el pasado sábado con cuatro jornadas aún por disputar, el conjunto blanco cambiará la mentalidad para afrontar uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario cuando empieza la temporada, ya que el objetivo principal del Real Madrid es ahora la final de París.

Eso sí, el brasileño Casemiro ya advirtió de que no se podrán relajar en exceso por la exigencia que rodea al club. “Si hay dudas contra el Atlético de Madrid por perder ya habrá críticas. Somos campeones ya, pero este club te exige ganar siempre”, aseguró tras la remontada contra el Manchester City.



No quieren repetir la imagen mostrada en el clásico frente al Barcelona, que acabó con una abultada derrota por 0-4 y con los jugadores madridistas admitiendo tras el partido una relajación propia de la ventaja que tenían antes de dicho encuentro en el liderato de Liga -12 puntos-, pero impropia de un partido de ese calibre.



La goleada produjo ruido alrededor del club, que acabó disipando al ganar con solvencia el título y clasificándose para la final de la ‘Champions’, pero a 20 días del duelo por la corona europea es algo que Ancelotti querrá evitar. Por ello, el italiano prepara rotaciones, pero no sin sentido. Ya demostró contra el Espanyol, en el partido previo a la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que no va a dar descanso porque sí. Si un jugador está bien, va a jugar. Lo hizo con Courtois y Modric y lo repetirá en el derbi siempre que no haya un cansancio excesivo o alguna dolencia muscular.



En estos casos se encuentran el austriaco David Alaba, quien se perdió el partido contra el Manchester City por problemas en un abductor, y el brasileño Eder Militao, quien no pudo finalizar el partido. Además, en la defensa hay dos futbolistas como el español Dani Carvajal y el francés Ferland Mendy que apuntan a no ser de la partida para evitar riesgos.



El resto de jugadores dependerá de cómo los vea Ancelotti en el entrenamiento del día previo al encuentro. Tras dos días de descanso, el Real Madrid volverá a ejercitarse este sábado desde las 11:00 horas CEST (-2 GMT) en lo que supondrá más una evaluación del estado de cada uno que un entrenamiento de alta carga. Además, el gran nivel mostrado recientemente por futbolistas muy poco habituales esta temporada como Dani Ceballos y Jesús Vallejo o menos habituales en el caso de Eduardo Camavinga, Nacho Fernández y el salvador en ‘Champions’ Rodrygo Goes, puede abrirles las puertas de la titularidad como premio.



Trabajo de última hora para un Ancelotti que afronta su primera visita al Wanda Metropolitano, ya que en su anterior etapa en el Real Madrid el Atlético aún jugaba en el Vicente Calderón. Frente a Diego Simeone firma tablas en sus enfrentamientos: 14 partidos en los que ganó cinco, perdió cinco y empató cuatro. Eso sí, con la final de la Liga de Campeones que supuso la consecución de la décima corona continental para el Real Madrid como gran recuerdo.



Además, el Real Madrid, en caso de no caer derrotado, diría adiós al Wanda Metropolitano invicto, ya que el contrato para dar nombre al feudo rojiblanco, con un valor de 50 millones de euros, acaba esta campaña. Ya hay ofertas sobre la mesa para dar nuevo nombre al Metropolitano, confirman a EFE fuentes del club.



