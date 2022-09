Real Madrid sufrirá en Champions: cuatro bajas sensibles vs Leipzig

Los equipos en Europa empiezan a correr riesgos en la temporada por la gran cantidad de partidos que se disputan en tan poco tiempo. Real Madrid lo sufre, pues el domingo 11 de septiembre enfrentó al Mallorca, y ahora en cuestión de tres días se verá las caras contra el RB Leipzig, tal vez el partido más difícil en el grupo de la Liga de Campeones.

Con la baja más sensible de Karim Benzema que sufre un problema muscular, Carlo Ancelotti no quiere correr el riesgo de utilizarlo entre semana, cuando el fin de semana se viene el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, el francés no es el único jugador que no podrá estar disponible en la plantilla de Ancelotti.



A Karim Benzema se le suman Álvaro Odriozola, un lateral derecho que poco protagonismo ha tenido en el Real Madrid, y que en su regreso parece que Carlo Ancelotti no lo utilizará de a mucho. Eder Militao, una pieza fundamental en la zaga central, por lo cual, probablemente, David Alaba y Antonio Rüdiger sean de la partida, y el polivalente jugador gallego, Lucas Vázquez que puede hacer las veces de marcador de punta por derecha o como extremo.



Lucas Vázquez tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo contra el Mallorca. En su lugar, ingresó Dani Carvajal en la última ventana de sustituciones que tuvo Carlo Ancelotti cerrándole la puerta otra vez a Marco Asensio que reaccionó con un mal gesto al frente del italiano.



En el caso de Karim Benzema, el francés está trabajando con el objetivo de llegar para el derbi, partido al que, de igual manera, sigue estando en duda. Álvaro Odriozola y Eder Militao siguen recuperándose, aquejan problemas musculares y están apartados del grupo de entrenamiento. El brasileño, mencionan que podría estar en el derbi, así como Benzema.



Por su parte, el más reciente es el panorama de Lucas Vázquez, del cual todavía no se conoce la gravedad de su lesión. Se espera que el martes pueda someterse a una resonancia, pues se sometió a una ecografía, pero no arrojó ningún resultado negativo.