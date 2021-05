Siguen líos en Real Madrid: defensa 'coja' contra Chelsea y en LaLiga

Real Madrid se ha ido acostumbrando en este 2021 a improvisar cada día una nueva solución a sus muchos problemas defensivos, causados unas veces por lesiones y otras por complicaciones de la pandemia.

La situación parecía mejorar en la última jornada de LaLiga, el triunfo 2-0 contra Osasuna, al ver que Raphael Varane iba regresando de a poco. Sin embargo, las noticias en el último parte médico volvieron a sembrar preocupación.



El francés será baja por una lesión en el aductor de la pierna derecha que le fue diagnosticada en las últimas horas, tras una resonancia. El jugador se retiró con molestias en el descanso y se esperaba que fuera cuestión de descanso pero la novedad es que no estará este miércoles en la vuelta de la semifinal de Champions League contra Chelsea, este miércoles (la llave está 1-1) y seguramente tampoco contra Sevilla, el fin de semana.



"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Raphaël Varane por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en la musculatura abductora derecha. Pendiente de evolución", informó el club.

Parte médico de Varane.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 3, 2021



La preocupación ahora es cómo armar la zona posterior cuando no es Varane la única ausencia confirmada.



Ya Nacho y Militao, la pareja de centrales que ha usado Zidane el último mes, ha dado pruebas de ser confiable, pero el tema son los laterales. A Stamford Bridge no irán Carvajal ni Lucas Vazquez por derecha y por izquierda Mendy apenas está volviendo de lesión y ha hecho este lunes su primera práctica. Igual tendrá que apresurarse.



Otra posibilidad será ver a Ramos de regreso y jugar con tres defensas, pero el capitán sí que está falto de ritmo pues apenas ha jugador tres partidos en el año. Sería un riesgo que no estaría de más correr, pues la definición de LaLiga también está que arde y se requieren todos los soldados para la causa, en la situación en la que estén.