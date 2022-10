Vivir sin Díaz: Liverpool, la enfermería, el caos y reto de Champions

En momento más gris en años, Liverpool visita este miércoles (2:00 p.m.) a Rangers por el grupo A de la Champions League. Lo hace sin Luis Díaz, uno de sus baluartes, lesionado y ausente hasta mediados del mes de abril por lesión en su rodilla izquierda. Y no es la única contrariedad.

Díaz se desplomó en el partido contra Arsenal que acabaron perdiendo los de Jürgen Klopp por 3-2 y su baja será prolongada, aunque según el propio DT, se temía que fuera aún más grave.



Y en ese panorama la enfermería de repente se llenó de ilustres nombres: los defensas Trent Alexander-Arnold (lesion de tobillo) y Joel Matip (problema en el gemelo) tendrán entre dos y tres semanas de baja y allí coincidirán con Arthur Melo, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita y Andy Robertson. La buena noticia, que Andy Robertson y Curtis Jones podrían reaparecer.



Ocurre justo ahora que Liverpool es décimo en Premier League y que todavía necesita ganar confianza en su grupo en Champions, a la espera de un traspié de Napoli contra Ajax y con la fe de imponerse contra Rangers de Escocia, de Alfredo Morelos, colero de la zona sin puntos.



¿Cómo resolver la ausencia de Díaz? Se espera que Diogo Jota simplemente ocupe su posición tradicional, esa que, según Transfermarkt, le ha permitido, en 144 apariciones, un nada despreciable rendimiento de 43 goles y 24 asistencias.



Pero Klopp también podría sorprender con Núñez jugando por banda para abrirle espacio a Firmino en el medio y tal vez Jota como finalizador. ¿En qué se basa? En 571 minutos del uruguayo, con 11 goles y dos asistencias jugando en esa posición de Díaz. Sería loco, pero no imposible.



Las otras opciones naturales serían Fabio Carvalho o Curtis Jones, aunque el primero no ha dado los mejores resultados y el segundo apenas vuelve de lesión.



En todo caso necesita arriesgar contra un rival no tan exigente, que en la previa no parece que vaya a apostar por el colombiano Morelos desde el arranque, pero que tiene muy poco que perder en esta Champions League y podría aprovechar el nerviosismo de los red's y su desconcierto. Empieza la vida después de Díaz en Liverpool. Por el bien de todos, ojalá salga bien.

Alineaciones probables





Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barišić; Tillman, Davis, Lundstram; Sakala, Čolak, Kent

Baja: Lawrence (rodilla), Souttar (tobillo)

Dudas: ninguno

Apercibido de sanción: Lundstram



Liverpool: Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Thiago Alcántara; Salah, Firmino, Carvalho; Darwin Núñez

Baja: Alexander-Arnold (tobillo), Luis Díaz (rodilla), Matip (gemelo), Arthur (cuádriceps)

Dudas: Jones (gemelo), Robertson (rodilla)



Estadio: Ibrox Stadium

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

TV: ESPN y Star+



*Datos de UEFA