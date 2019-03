PSG tiene todo a su favor, pero el Manchester United no se rinde

La atención de los aficionados al fútbol en todo el mundo estará puesta este miércoles en el estadio Parc des Princes de París, sede del encuentro de vuelta por los octavos de final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Manchester United. Y es que aunque el cuadro inglés llega en inferioridad de condiciones, por la cantidad de lesiones que afectan la plantilla, espera dar la sorpresa y meterse en los cuartos de final de la competición.

El PSG no se confía

Entrenamiento del PSG, previo al partido de Champions contra el Manchester United. Foto:

En el PSG hay tranquilidad, pero no están para nada confiados por tener una diferencia de dos goles. El técnico Thomas Tuchel no da la eliminatoria por acabada. “Debemos olvidar el resultado de la ida. Nuestros principios de juego siguen siendo los mismos. Siempre buscamos la mejora", dijo el alemán en rueda de prensa donde también anunció que solo este miércoles decidirá si cuenta con el uruguayo Edinson Cavani.



Aunque no cuenta con su astro brasileño Neymar, el conjunto francés lleva ocho victorias seguidas contando todas las competiciones. Sin embargo, el entrenador no se considera favorito para ganar la Champions: “Es imposible colocar al PSG entre los favoritos de la Champions League. Nuestra historia no lo permite. Es como en el tenis. No puedes decir que vas a ganar Roland Garros si no has llegado ya a la final o a las semifinales".



La ilusión del Manchester United

Entrenamiento del Manchester United, en el estadio Parc des Princes, de París, previo al partido de Champions contra el PSG. Foto:

No es un buen momento el que vive el técnico Ole Gunnar Solksjaer del Manchester United, pues además de tener que remontar el 0-2 del partido de ida, tiene que armar un equipo con muchos suplentes, ya que tiene nueve jugadores lesionados y no precisamente menores: el chileno Alexis Sánchez, Anthony Martial, Jesse Lingard y Nemanja Matic, todos presentes en la ida. Además, hay que sumar la baja del francés Paul Pogba, quien fue expulsado al final del partido contra el PSG en Manchester.



Pese a estos inconvenientes, el noruego sacó a relucir el orgullo de pertenecer a un club histórico que siempre lucha en todos los estadios: “Todos esperan que nos eliminen fácilmente, pero eso no sucede con el Manchester United. Nuestro orgullo se lastimó la última vez que los jugamos, así que vamos a ver a los jugadores que van a dar todo”.



Y es que Solksjaer ha tenido suficiente tiempo para analizar la situación, luego de la dura derrota en el Old Trafford. “Es una tarea difícil, pero podemos lograrlo. Necesitamos anotar el primer gol y luego debemos mantenernos en el juego, porque si solo hay un objetivo, cualquier cosa puede pasar. Necesitamos un buen plan y tenemos que estar a la altura”, dijo.



Alineaciones probables:

Paris Saint-Germain: Buffon; Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Verratti, Alves, Draxler, Di María; Mbappé.

D.T. Thomas Tuchel.



Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Andreas Pereira, McTominay, Herrera, Mata; Rashford y Lukaku.

D.T. Ole Gunnar Solksjaer



Estadio: Parc des Princes

Hora: 3:00 p.m. hora colombiana

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia)

TV: FoxSports