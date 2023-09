No tiene pinta de irse: Mbappé guía a PSG en buen debut en Champions

Todo es nuevo, todo funciona, todo luce bien. Es así cuando Kylian Mbappé, que tiene pinta de todo menos de quererse ir, amanece con ganas de jugar fútbol y no de hacer negocios.

El francés ha sido el guía de PSG en la victoria 2-0 contra Borussia Dortmund, primer cruce de la Champions League 2023 /2024, en la que, como siempre, apunta a La Orejona.

​

Fue solvente el PSG, más allá de un primer tiempo que se fue en ceros pero que dejó una lección clara: siempre que la pelota pase por los pies de Vitinha, algo bueno sucederá. Fue el escolta de Mbappé y el que m´s simple jugó, el que más claro fue en el pase y el que tuvo la mejor opción, un remate frontal que se estrelló en el palo.

​

Pero el dominio era del 72 por ciento en esa primera etapa y el gol era cuestión de tiempo. De hecho, al primer minuto del complemento vino la mano que le sancionaron a Sule, discutible por demás, y el cobro de penalti de Mbappé, cuyo cobro fue pegadísimo al palo, lo que dejó sin reacción al portero.

​

​Y por esa vía se afianzaron los atacantes, crecieron Dembelé y Kolo Muani, y en una jugada de lujo llegó el segundo tanto, a los 58 minutos: la definición de Hakimi a tres dedos, con desplante incluido a Hummels, es para ver y repetir.



Una más tendría Mbappé en el tiempo añadido y en algo mejoró la resistencia alemana, aunque no alcanzó para llegar al descuento. A Gonzalo Ramos le anularon el tercero por fuera de lugar y ya cayó el telón.

​

No haría falta mucho más para asegurar el liderato del grupo F, lo cual se facilitó por el empate 0-0 entre Milan y Newcastle. Todo en orden en casa con Luis Enrique al mando en París. No son candidatos como antes, con Messi y Neymar a bordo, pero podría permitir el lucimiento de otros como Vitinha.