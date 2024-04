PSG vs. Barcelona: duelo de ideas similares en cuartos de Champions

Paris Saint-Germain y Barcelona se verán las caras nuevamente en la Champions League este miércoles en un duelo entre dos clubes que tienen ideas parecidas dado de que sus técnicos vienen de la escuela de los azulgranas.



El duelo que se jugará en el Parque de los Príncipes, en París, Francia, pretende ser uno de los que se robará las miradas en la jornada del 10 de abril y donde parte como favorito el club parisino.



PSG llega a este encuentro con sus titulares frescos ya que en el duelo del fin de semana ante Clermont que terminó en empate, Luis Enrique colocó una nómina mixta y dejó en el banquillo a jugadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi.

A mitad de la semana pasada, los parisinos aseguraron su presencia en la final de la Copa de Francia y previo a este juego se quedaron con el clásico francés ante Marsella en condición de visitante.



Por otro lado, Barcelona viajó a París en las últimas horas y ya tuvo su primer reconocimiento del campo del PSG. En el equipo catalán estará todo lo mejor disponible y con la delegación viajaron jugadores como Pedri, Gavi o Frenkie De Jong que estarán en los palcos del escenario deportivo ya que no tienen todavía el alta médica.



El equipo de Xavi Hernández viene totalmente fresco a este encuentro ya que no vieron acción este fin de semana y su último juego data del 30 de marzo donde vencieron a Unión Deportiva Las Palmas.



El último choque entre PSG y Barcelona se dio en los octavos de final de la temporada 2020/21 (campaña de la pandemia) donde el cuadro parisino ganó la ida por 1-4 en el Camp Nou y la vuelta, jugada en París, empató 1-1.



PSG vs. Barcelona

Estadio: Parque de los Príncipes

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

TV: ESPN / Star +



Alineaciones probables



PSG: Donnarumma, Zaire-Emery, Marquinhos, Lucas, Nuno Mendes, Ugarte, Vitinha, Fabián, Dembélé, Barcola y Mbappé.



Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, De Jong, Christensen, Gundogan, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.