¿Más excusas de PSG? Por esto, Tuchel ve ‘difícil’ ganar la Champions 

El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, reconoció este viernes que ganar la Liga de Campeones será más difícil sin el uruguayo Edinson Cavani y el belga Thomas Meunier, que han decidido no prolongar sus contratos dos meses para poder disputar esa competición aplazada por el coronavirus.

"Les vamos a echar de menos. Tuvieron un papel importante para llegar hasta los cuartos de final. Jugamos con Edi, con Tanguy, con Thomas,... Nos faltará su calidad. Pero seremos capaces de ganar esta competición. Estoy convencido de que seremos fuertes", dijo Tuchel en su primera rueda de prensa tras el fin del confinamiento.



El técnico alemán aseguró que entiende la decisión de los futbolistas, pero señaló que será "extraño" no retomar la competición con el mismo grupo.



Tuchel no entró a valorar la decisión de la liga francesa de poner fin de forma prematura al campeonato, pero reconoció que será "un inconveniente" para ellos. "No estamos por encima de la sociedad, no juzgo esa decisión. Hay que aceptarla. Nos corresponde buscar las soluciones para afrontar el combate con calidad", indicó.



Agregó que en las próximas semanas buscarán encontrar el tono físico, antes de afrontar las dos finales de las copas nacionales en un mes y, dos semanas más tarde, la Liga de Campeones, para la que lograron la clasificación para cuartos de final contra el Borussia Dortmund.