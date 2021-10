La Champions está que arde: cuándo se juegan los próximos partidos

La Liga de Campeones de Europa llegó a la mitad de la competencia en su fase de grupos. Esta semana se jugó la tercera fecha y empiezan a definirse los clasificados a octavos de final; así, en noviembre se disputará la cuarta fecha, que será crucial en las aspiraciones de los equipos.

Esta es la agenda de los partidos de la 4ª jornada en la Champions League:

Martes 2 de noviembre

A las 12:45 p.m.:



Wolfsburgo vs. Salzburgo (Grupo G)

Malmo vs. Chelsea (Grupo H)



A las 3:00 p.m.:



Bayern Múnich vs. Benfica (Grupo E)

Dinamo Kiev vs. Barcelona (Grupo E)

Atalanta vs. Manchester United (Grupo F)

Villarreal vs. Young Boys (Grupo F)

Sevilla vs. Lille (Grupo G)

Juventus vs. Zenit (Grupo H)



Miércoles 3 de noviembre

A las 12:45 p.m.:



AC Milan vs. Porto (Grupo B)

Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk (Grupo D)



A las 3:00 p.m.:



Manchester City vs. Brujas (Grupo A)

Leipzig vs. Paris Saint Germain (Grupo A)

Liverpool vs. Atlético de Madrid (Grupo B)

Borussia Dortmund vs. Ajax (Grupo C)

Sporting Lisboa vs. Besiktas (Grupo C)

FC Sheriff vs. Inter (Grupo D)