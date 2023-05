Europa busca finalistas y Liga BetPlay define clasificados: agéndese

Desde las semifinales de vuelta en Champions, Europa League y Conferencia, con la presencia del colombiano Juan Guillermo Cuadrado en Juventus, hasta la jornada 20 de Liga BetPlay en la que se conocerán a los últimos clasificados. ¡Una gran semana nos espera!

FUTBOLRED lo programa con los mejores compromisos de la semana decisiva en Champions y Europa League donde se buscan finalistas, y en Liga BetPlay que se definirán los ocho equipos que siguen en carrera por el título de 2023-I.



Conozca día y horario en el que jugarán para que los siga EN VIVO. Si desea saber en qué canal podrá verlos, no olvide pasarse por nuestra parrilla de partidos: VEA agenda completa acá

Martes, 16 de mayo

1:30 pm | Selección Colombia Sub-20 vs Nigeria

Amistoso



2:00 pm | Inter de Milán vs AC Milan

Semifinal vuelta – Champions League

Miércoles, 17 de mayo

2:00 pm | Manchester City vs Real Madrid

Semifinal vuelta – Champions League



7:00 pm | Atlético Huila vs Junior

Fecha 20 - Liga BetPlay



7:00 pm | Once Caldas vs Santa Fe

Fecha 20 - Liga BetPlay



7:00 pm | Ind. Medellín vs Unión Magdalena

Fecha 20 - Liga BetPlay



7:00 pm | Deportivo Pasto vs Envigado

Fecha 20 - Liga BetPlay



7:00 pm | Millonarios vs Equidad

Fecha 20 - Liga BetPlay



7:00 pm | Deportivo Cali vs Boyacá Chicó

Fecha 20 - Liga BetPlay



7:00 pm | Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Fecha 20 - Liga BetPlay



7:00 pm | Atlético Bucaramanga vs América

Fecha 20 - Liga BetPlay



7:00 pm | Águilas Doradas vs Jaguares

Fecha 20 - Liga BetPlay



7:00 pm | Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera

Fecha 20 - Liga BetPlay

Jueves, 18 de mayo

2:00 pm | Sevilla vs Juventus (Juan G. Cuadrado)

Semifinal vuelta – Europa League



2:00 pm | Bayer Leverkusen vs Roma

Semifinal vuelta – Europa League



2:00 pm | AZ Alkmaar vs West Ham

Semifinal vuelta – Conference League



2:00 pm | Basilea vs Fiorentina

Semifinal vuelta – Conference League