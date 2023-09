Todos contra Manchester City: vuelve la Champions, con sed de revancha

¡Vuelve la Champions League! Es música para los amantes del fútbol mundial, un elixir y una excusa fantástica para ver a los mejores del mundo midiendo fuerzas en la máxima cita de clubes del planeta, y eso no lo discuten ni los millones de los árabes.



Como es habitual, casi todos los partidos de esta primera jornada son para ver con palomitas. Empezando, por supuesto, por el Manchester City, campeón defensor y enemigo común de clubs como PSG, obsesionado de antaño con La Orejona que ha sido esquiva y que empezará contra un rival alemán que ya hace un par de temporadas lo sacó de competencia.



Para Guardiola es el desafío de su cuarta corona de Champions, para su ex pupilo, Xavi, será la ocasión para recuperar la autoestima tras la última penosa presentación del FC Barcelona en el certamen y para Haaland el inicio de la carrera goleadora para volver a ser máximo artillero.



Repasamos con ustedes la programación, con horario colombiano, para que no se pierda la acción:



Grupo E

AC Milan vs Newcastle- 11:45 a.m.

PSG vs B. Dortmund- 2:00 p.m.



Grupo G

Young Boys vs Leipzig- 11:45 a.m.

Manchester City vs Estrella Roja- 2:00 p.m.



Grupo H

FC Barcelona vs Antwerp-2:00 p.m.

Shakhtar Donetsk vs Oporto - 2:00 p.m.



Grupo F

Lazio vs Atlético de Madrid- 2:00 p.m.

Feyenoord vs Celtic- 2:00 p.m.

​

*Recuerde que los partidos se pueden ver EN VIVO por ESPN y Star+ y gratis online en www.futbolred.com