No quieren saber de argentinos en PSG: destrozan a Messi y Pochettino

Lionel Messi es el objeto de la críticas en PSG y en Francia. Y sí, no importa cuándo lo leas. De hecho, que lo fusilaran los críticos era lo que se esperaba tras el innegable fracaso que supone para un equipo hecho a fuerza de millones, que lo eliminen de la Champions League, su auténtica obsesión.

El primero en la lista fue el diario LÉquipe, el mismo que no duda en darle el Balón de Oro, no importa el qué ni el cómo de su temporada.



El prestigioso medio usó una imagen del argentino cabizbajo con el título “irracional”, en referencia a la magnitud de la derrota del equipo de las estrellas que otra vez se queda ad portas de su objetivo principal.



Este jueves, en su edición impresa, fue más allá: sobre la foto de Karim Benzema, autor del triplete que clasificó a Real Madrid a los cuartos de final de la Champions, usó la palabra “Mesías”, referencia definitiva al apellido del hombre del que se esperaba una exhibición en su regreso al estadio Santiago Bernabéu.



Entre tanto, Le Parisien le dio un 4 de calificación y explicó: “todavía no es la mejor versión de un siete veces Balón de Oro. Pero, mejor que en la salida, fue justo en sus pases sin ser decisivo de cara a portería. Se desvaneció en minutos", comentó.



Messi, en efecto, llenó de expectativa a una afición que sigue esperando que la millonaria inversión en su escandaloso salario se vea en la cancha. Antes de él ganaba todo a nivel local, así que no podrá salvar los muebles con un título francés. Lo llevaron para la Champions y hoy está fuera. Resumen de su aporte al PSG.



Piden la cabeza de Pochettino



Para consuelo de Messi, si es que hay alguno, está Mauricio Pochettino, también argentino y a quien ya consideran en Francia como exentrenador de PSG.



Le Parisien no le da vueltas “Más allá de este triple fracaso, el ex Tottenham nunca ha conseguido dar una identidad de juego clara y atractiva a su PSG, una de las misiones que le encomendaron cuando fue contratado en sustitución de Thomas Tuchel. Es su talón de Aquiles, y el motivo que había empujado a los dirigentes parisinos a irse a prospectar a otro lado a finales del año pasado y en concreto con Zinedine Zidane”, publica.



Y no es solo esta debacle en Champions sino también la eliminación en Copa de Francia, lo que supone que solo queda la Ligue 1 en la temporada, en la que tiene 13 puntos ventaja. Demasiado poco para semejante inversión.



L'Equipe recuerda que la llegada del DT se ordenó en Doha, donde residen los dueños, y no en la oficina de Leonardo, director deportivo, quien prefería a Allegri. Aunque el propio brasileño decía recientemente en RMC que “no deberíamos tirar todo a la basura. No debemos empezar de cero después de cada derrota”, esta sí que parece la del final del ciclo, un año y medio antes del vencimiento del contrato. Dinero hay para indemnizar, por fortuna. ¿Pero es lo que convertirá a PSG en un auténtico equipo? Esa es la discusión central.