Porto le da gracias al VAR: venció 3-1 y eliminó a Roma de Champions

Porto consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Champions League luego de vencer 3-1 a Roma. En el estadio Do Dragao se jugaron 120 minutos y hubo la intervención del VAR para definir un penalti a favor de los locales.

El equipo local anotó el primer gol del partido a los 26 minutos, Soares, casi debajo del arco mandó el balón al fondo de la red para decretar el 1-0.



Antes de que llegara el final del primer tiempo, Perotti recibió falta en el área y De Rossi se adueñó del esférico para darle en el empate a la Roma. 1-1 y a las duchas para descansar.



La parte complementaria inició y, en un gol muy parecido al primero, Marega anotó el 2-1 con el que se tenía en el horizonte el tiempo de prórroga.



Cuando el pitazo de los 90 minutos llegó, los dos equipos tuvieron que prepararse para 30 más de fútbol e intensidad en el estadio Do Dragao.



La hegemonía de la Roma se mantuvo en gran parte del encuentro, pero cuando se jugaba el segundo tiempo, una falta de Florenzi sobre Fernando fue sancionada con ayuda del VAR y el juez Cüneyt Çakir decretó penalti. Alex Telles se quedó con el esférico y lo mandó al fondo de la red.



Cuando el partido estaba por finalizar hubo una polémica acción sobre Zaniolo. El árbitro turco se dejó guiar por sus asistentes del VAR y no fue necesario que revisara el video para definir el desenlace de la jugada, que no terminó en nada.



Al final del partido, los portugueses celebraron la clasificación a los cuartos de tras un gran encuentro y una sufrida llave contra los italianos.