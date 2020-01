¿Mundial de clubes cada dos años? Proyecto FIFA revienta el calendario

La FIFA ha vuelto a sorprender con una iniciativa que recarga de partidos el calendario pero a cambio de una mejor rentabilidad.

Aunque la idea de un nuevo Mundial de Clubes era celebrarlo cada cuatro años, en el hueco que deja la Copa del Mundo, ahora el presidente Giani Infantino pretende otra cosa.



La FIFA se plante que fuera cada dos años, coincidiendo con la ausencia de Mundiales, la Copa Confederaciones y de torneos regionales como la Europa y la Copa América.



Cabe recordar que la última novedad sobre el Mundial de Clubes que se hizo pública fue para la primera edición bajo un nuevo formato es que el torneo se realizará en China, en el mes de junio de 2021, con 24 equipos participantes.



Esta idea tiene, para empezar, la oposición de la UEFA y la Conmebol, cada uno con su propia motivación. La UEFA no ve con buenos ojos que se recargue el calendario, ya de por sí saturado, con un Mundial de Clubes que no ha logrado captar suficiente audiencia, al menos en el Viejo Continente. En Suramérica, entre tanto, el sistema no gusta pues las diferencias de calendario con Europa complican la presentación de sus más importantes clubes.



Lo cierto es que la idea de Infantino cuenta con el apoyo de varios de los más importantes clubes, agremiados en la Asociación Mundial de Clubes, creada en el pasado mes de noviembre de 2019 y al mando de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.