PSG y la polémica con el VAR ¿‘Blooper’ o falta sobre Donnarumma?

Polémica en el duelo entre Real Madrid y PSG, que dejó al cuadro español con el cupo a cuartos de final de la Champions League, luego de un duelo vibrante, en el que los blancos terminaron remontando una serie en la que estaban dos goles abajo.



El tanto que desequilibró todo, entre el error o la falta. Las críticas empezaron a llegar, pues en el cuadro francés, afirman que hubo falta de Benzema sobre Donnarumma. Pese a la presencia del VAR, no hubo revisión y el tanto fue convalidado.



En la atención a medios, Mauricio Pochettino, técnico del PSG, se quejó de lo ocurrido “¡Qué vergüenza! Hay una falta sobre Donnarumma en el primer gol. No es posible no hablar de este grosero error. No es posible que esto suceda en 2022. El primer gol del Real Madrid ha cambiado el partido. Me pregunto qué hace el VAR porque hay falta. Es una pena, cuando ves la acción, es falta. Después de eso, el partido cambió. Durante 60 minutos dominamos, ese gol lo cambió todo” dijo el argentino, en declaraciones a Canal +.



Además, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, salió rápidamente a hacer el reclamo por lo ocurrido, según información de la periodista Mónica Marchante, de Movistar “el dueño del PSG ha perdido los papeles tras la eliminación de su equipo y ha protagonizado un desagradable incidente. Buscó el vestuario de los árbitros, pero entró por error en el de Medía Dávila, delegado del Real Madrid, con muy malos modos y este tuvo que pedir ayuda para evitar males mayores”.