¿Estará Messi contra el Manchester City de Guardiola? Hay una decisión

Este martes se disputará un partidazo de Champions League, cuando en el Parque de los Príncipes, PSG reciba al Manchester City, en lo que podría ser el reencuentro de dos leyendas ex Barcelona, Lionel Messi y Pep Guardiola.

La duda en el conjunto parisino pasa por el estadio físico de la 'pulga', quien se perdió el último encuentro de la Liga de Francia por molestias en su rodilla izquierda y estaba en duda para el duelo crucial de la Liga de Campeones.



Sin embargo, Mauricio Pochettino, DT del PSG, habló en la rueda de prensa previa al partido y confirmó que Messi, quien ya se reintegró a los entrenamientos, entró en la lista de convocados para el partido, pero que aún no puede asegurar si será titular.



“Entrará en la lista, pero aún no he decidido quién va a jugar... Estamos hablando del mejor jugador del mundo. Es una persona como nosotros. Necesita adaptarse al club, adaptarse con su familia, a la cultura. Dejar que se sienta como en casa", dijo.

Sobre el roce entre Mbappé y Neymar, Pochettino fue claro y explicó que sostuvo una conversación con ambos jugadores y que todo está bien, pues hizo énfasis en que es un cruce de normal entre dos jugadores que tienen ambición por ganar.



"Son competidores y quieren ganar. Hablé con ellos y no pasa nada. También lo hicieron ellos de forma privada. Puede que se produzcan algunos roces pero a veces la onda expansiva hace mucho más ruido fuera que dentro”, finalizó.