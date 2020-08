Davies y la Champions League: Un sueño cumplido y otro que negó Messi

Alphonso Davies, es, desde ahora y sin importar el resultado final, la más grata revelación de la Champions League 2019/2020.

El lateral izquierdo del Bayern Múnich tiene en este joven jugador, de solo 19 años, a un excepcional futbolista, que entiende a la perfección los momentos del partido, sabe cuándo salir y cuando replegarse, es muy fuerte en el juego aéreo defensivo y ofensivo y sorprende con su tremenda velocidad y una particular habilidad para manejar su imponente 1,82m de estatura. Más que eso: en pasó con honores la prueba de personalidad que fue dejar en el camino a Chelsea, a Barcelona y a Lyon, es como si tuviera la misma cancha de sus exitosos compañeros.



Él mismo no da crédito a lo que está viviendo: "Para mí, es un sueño hecho realidad. Jugar la Champions y llegar a la final. Es todo lo que puedes pedir", confesó tras la victoria de su equipo contra Lyon, que lo pondrá de frente con las estrellas del PSG.



La historia de Davies es una versión moderna de un cuento de hadas: nació en un campo de refugiados en Buduburam, Ghana, hasta que su familia pudo emigrar a Canadá y establecerse en Edmonton, Alberta. Él tenía 5 años.



Su historia en el fútbol arrancaría en Whitecaps de Vancouver a los 14 años. En un parpadeo ya era el jugador más joven en debutar en la United Soccer League, el primero nacido desde el año 2000 en llegar a la MLS (15 años, ocho meses y 15 días) y el fenómeno que con 65 partidos, 8 goles y 12 asistencias llamaba la atención, desde Canadá, no precisamente una potencia del balompié, del prestigioso Bayern Múnich de Alemania.



Con 19 años suma 37 partidos con el primer equipo, ya es campeón de Bundesliga y de Copa alemana y está a cuatro días de jugar su primera final de Champions League, contra el millonario PSG. Si el domingo logra el triplete, el cuento de hadas se habrá consumado.



Desencuentros con Barcelona



Ojo que la historia de Davies tiene un detalle: ¡antes pudo ser jugador del FC Barcelona! La historia cuenta que Hristo Stoichkov, leyenda del club y radicado en Miami, lo vio desde sus inicios y llamó de urgencia al club catalán para recomendar su fichaje. Según la periodista Gemma Soler, de ESPN, "no les cerraba" su procedencia, no sonaba muy convincente que se hubiera criado en Canadá.



Y fue un gran pesar para el chico, cuyo gran ídolo en el fútbol es... adivine quién: Lionel Messi. La vida lo pondría, para bien y para mal, en el lado opuesto al argentino: fue una de las figuras en el triunfo de escándalo 8-2, en cuartos de final de la Champions.



Y entonces, otros desencuentro. El chico canadiense contó que tras ese juego intentó intercambiar camisetas con Lionel Messi pero claramente no lo logró. Pero el Barcelona quedó humillado y Messi, de 34 años, solo quería salir del terreno de juego.



"Lo pedí (la camiseta de Messi), reveló Davies a la prensa este miércoles." Pero creo que estaba un poco molesto. Tal vez la próxima vez."



Tal es su admiración que, en casa, sabían que intentaría buscar a Messi: “Mi mamá me llamó ayer y luego mi papá se puso al teléfono y me dijo: 'Ya veo que estás jugando contra tu jugador favorito'... Y yo dije: 'Sí'. Y entonces ambos nos echamos a reír por teléfono", contó.