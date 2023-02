Guardiola no hizo sustituciones y explicó por qué: respuesta arrogante

El Manchester City vivió una noche complicada en Alemania enfrentando al RB Leipzig en un vibrante encuentro que dejó la serie más que abierta para la definición en el Etihad Stadium de la ciudad de Mánchester. Aunque Riyad Mahrez abrió el marcador en la primera etapa, los 'Ciudadanos' no pudieron retener el resultado con el que culminó el primer tiempo y en el segundo, apareció el empate final de Josko Gvardiol.



Un difícil partido en el que Pep Guardiola no pudo alinear a Kevin De Bruyne por una lesión, entre otros jugadores que se cayeron de la lista. Pero lo más curioso se presentó en el segundo tiempo con las decisiones de Pep Guardiola que prefirió dejar sus piezas en el terreno de juego ignorando el banquillo que tenía.

Así como jugadores importantes en el campo de juego, Pep Guardiola tenía grandes revulsivos que pudieron cambiar el andar del juego. ¿Qué pensarán todos los suplentes que fueron mandados a calentar en el segundo tiempo y no vieron minutos? Pues habría que preguntarles a futbolistas del reconocimiento de Phil Foden, Julián Álvarez o Kalvin Phillips que no pudieron ingresar al rectángulo verde para intentar cambiar la tónica del partido.



Sin embargo, el que sí dio la razón del por qué no hacer ninguna variante a lo largo de los 90 minutos fue su entrenador, Pep Guardiola. ¿Estaba preservando piezas para enfrentar al Bournemouth en la Premier League? ¿El partido no le permitió realizarlas? La verdad es que en un empate a un tanto era más que posible que realizara cambios para intentar llevarse la serie con un resultado positivo, pero Guardiola no quiso cambiar nada.

En rueda de prensa, Pep Guardiola desveló por qué no quiso realizar cambios y no dejó de lado esa arrogancia que lo acompaña en sus declaraciones, "tengo la posibilidad de hacer sustituciones porque son las reglas del juego; pero soy muy buen entrenador como para decidir si tengo que hacer o no las sustituciones". Uno de esos jugadores que no vio minutos fue Julián Álvarez que pudo tal vez entrar a cambiar la cara en un empate a un tanto.



Sobre Julián Álvarez, Pep Guardiola señaló que estuvo muy cerca de cambiar su decisión y poner al argentino en el terreno de juego, pero cambió de parecer por una situación dentro del compromiso que le hizo pensar en otras soluciones que nunca encontró, o por lo menos no en el banquillo de suplentes sin realizar cambios. “Estuve a punto de poner a Julián en la segunda parte cerca de Erling para ser más agresivos, pero concedimos un gol", concluyó Guardiola.