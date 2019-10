¡Se calentó Pep Guardiola! Enfurecido por la pregunta de un periodista

Manchester City arrancó su competición en el grupo C de la Champions League como todos esperaban: ganando. Ya superó al Shakthar Donetsk y al Dinamo Zagreb, y este martes (2:00 p.m.) va por tres puntos frente al Atalanta. El equipo inglés, como en las últimas temporadas, vuelve a ser candidato a llegar lejos y a pelear por el título.



Sin embargo, al City lo han eliminado antes de llegar a las finales y decepciona a sus hinchas y a los que han sido testigos de la fuerte inversión económica que se ha hecho por reforzar el plantel, desde que asumió Pep Guardiola como entrenador.



Justamente este lunes, en rueda de prensa previa al juego contra Atalanta en el Etihad Stadium, un periodista de un popular diario inglés puso el dedo en la llaga con su pregunta a Pep.



“Hola Pep, Joe Jackson de ‘The Guardian’. Si no estás preparado para ganar la Champions League ahora, ¿cuándo crees que estarás listo? ¿En la primavera quizá o la próxima temporada? El motivo por el que te pregunto es que se ha invertido mucho dinero en el equipo y cada año dices lo mismo. Veo un poco extraño que creas que el City todavía no está preparado para ganar la Champions”, fue el mordaz cuestionamiento del reportero, mientras el entrenador español lo miraba con cara de pocos amigos.



Pep, visiblemente molesto, respondió: “¿Cuántas veces he respondido esta pregunta? Puedo responderla de nuevo, pero ya sabes mi opinión sobre ello. En mi primera conferencia de prensa acá cuando llegué respondí esa pregunta. He respondido muchas veces y sigo con la misma opinión. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, pero no sé quién va a ganar. Si ganamos, estaremos contentos. Si no, lo intentaremos la próxima temporada. Eso es todo”.