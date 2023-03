Guardiola: curiosa respuesta sobre ganar Champions con Manchester City

Manchester City enfrenta este martes al FR Leipzig por el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2022/2023. La ida terminó 1-1 y la obligación ahora es para los ‘citizens’, pues definen la serie en el Etihad Stadium y deberían, por peso de su nómina, clasificarse a los cuartos de final.



Sin embargo, más allá de avanzar a cuartos, la prensa inglesa le pide siempre más al City y a Guardiola, pues ante la inversión millonaria que se hace en el club cada temporada, entienden que ganar la Champions es obligación.



Es por eso que las declaraciones de Pep Guardiola generaron polémica entre los aficionados del City, pues su respuesta sobre la necesidad de obtener la Champions fue minimizado por el entrenador, y hasta ensalzó a Real Madrid para explicar sus razones.



“Para la opinión pública sí, mi futuro depende de la Champions. Eso no significa que esté de acuerdo con ello, pero se nos juzgará por esa competición. En mi primer partido de Champions aquí me preguntaron si había venido para ganar la Champions. Si entrenase al Real Madrid entendería esa presión, pero por mucho que progresemos eso es algo que no cambiará”, dijo Guardiola, dejando ver la falta de tradición y peso histórico del Manchester City en la máxima competición europea de clubes.



Sin embargo, Pep no esquivó la intención de ser campeón con el City y alzar la ‘Orejona’.



“Estamos aquí por eso. No conozco ningún equipo o entrenador que no quiera ganar una competición. Todo el mundo quiere ganar, no hay ninguna excepción”, sentenció el entrenador.