Las peores eliminaciones de Barcelona en Europa: PSG revivió fantasmas

FC Barcelona volvió a fracasar en Europa y eso no pasa por reclamos arbitrales, por delirios de persecución, por razones ajenas a la propia responsabilidad del equipo.

Los golpes se han sucedido en los últimos años con estos y con otros protagonistas y dejan la sensación de un equipo que olvidó cómo ser campeón en el continente, incluso con Lionel Messi y su guardia pretoriana a bordo.



El nuevo verdugo fue el PSG de Mbappé, pero no fue el primero que lo hizo ver mal. Aquí, un recuerdo de esos fantasmas que revivieron el Camp Nou en la vuelta de los cuartos de final de esta última Champions:



En el siglo pasado

Barcelona perdió 4-0 en la final europea en 1994 contra el AC Milan, en Atenas. Los goles fueron de Massaro (2), Savicevic y Desailly contra el legendario meta Andoni Zubizarreta. Ese era el Barcelona que dirigía Johan Cruyff y que tenía en el campo a Guardiola, Koeman, Bakero, Stoichkov y Romario, entre otros.



Bayern le da baño histórico

En las semifinales de la temporada 2012-13, Bayern Munich se impuso en la ida 4-0 en el Allianz y en el Camp Nou se dejó ver con un contundente 0-3. Siete goles les hizo en 180 minutos hicieron Ribery, Robben, Müller y los suyos contra un Barcelona que tenía a Iniesta, a Villa, a Xavi, a Piqué y claro, a Messi.



Batacazo de Roma

En la Champions League de 2018, Barcelona había logrado una ventaja de 4-1 en la ida, pero luego firmó una debacle al caer 0-3 en el estadio Olímpico de Roma. Los goles del bosnio Edin Dzeko, el italiano Daniele De Rossi y el griego Kostas Manolas castigaron a un equipo sin rebeldía, pasivo y frío, con Messi en el campo.



Liverpool, inolvidable

En el 2019, Liverpool de Klopp perdió en el Camp Nou la ida de la semifinal por 3-0, pero en la vuelta se impuso por 4-0 en un mítico partido en Anfield que fue la semilla del título y que fue la novena final de los 'reds'. El gol en la primera parte de del belga Divock Origi abrió la cuenta, el doblete del holandés Georginio Wijnaldum igualó la llave y el tanto final, en el minuto 79, otra vez de Origi, son momentos inolvidables para los fieles hinchas de Liverpool.



Bayern, sin piedad

En 2020, Barcelona vivió una de sus peores pesadillas en cualquier competencia. En plena post pandemia midieron fuerzas en cuartos de final a partido único. Thomas Muller (2), Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski y Philippe Coutinho (2 sentenciaron a los catalanes, que descontaban con Alaba y Suárez. El descalabro catalán no se olvida a pesar de los años pues era un equipo lleno de estrellas.



La sorpresa de PSG

Contra todo pronóstico, después de una victoria catalana por 2-3 en la ida de cuartos de final de la Champions 2023 / 2024, PSG se apoyó en la Ley del ex Dembelé (1 gol), la voracidad de Kylian Mbappé (doblete) y la genialidad de Vitinha para silenciar al Camp Nou. Fue un 4-1 con acento francés que sigue poniendo palos en la rueda en la era post Messi.