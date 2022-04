¿Qué pasó en los camerinos? Laporte apuntó al Atleti por la pelea

El defensor del Manchester City, Aymeric Laporte, se refirió a la pelea tras la expulsión de Felipe Augusto en el Atleti, tras una patada sobre Foden, y el agarrón en el que pasó de todo.



En el túnel que conduce a los vestudiarios, el croata Sime Vrsaljko se lanzó contra un grupo de jugadores del City entre los que estaba Laporte. El hombre del Atleti estaba totalmente desencajado. Hasta la Policía intervino en la pelea.

El jugador del equipo inglés explicó este miércoles, tras la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones (0-0), que los jugadores del Atlético de Madrid "han entrado en peleas absurdas", apuntó que se genera "un follón por muy poca cosa" y consideró que ha "perjudicado más a ellos" que a su equipo.



"Muy contentos de pasar a la siguiente ronda. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Lo ha sido. Estamos contentos. Ahora toca pensar en lo que nos viene. No sé si hemos perdido el tiempo nosotros o ellos al final, porque han entrado en peleas absurdas, pero no voy a entrar en más detalle. No hemos generado todo nosotros. Esto es fútbol. Ya sabemos cómo son y cuando lo han hecho ellos no se han quejado los otros equipos", dijo a 'Movistar'.



También habló de la tangana (pelea) en los últimos minutos. "Es verdad que siempre es feo encontrarse con este tipo de jugadas, donde acabas en tangana. Es superficial. Se genera mucho follón por muy poca cosa. Les ha perjudicado más a ellos que nosotros. Al final, si entran al trapo es lo que hay", añadió.



