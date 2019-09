El problema no era Icardi: fuerte discusión entre jugadores del Inter

Inter empató por 1-1 contra el Slavia Praga en su regreso a la Champions League. El partido iba por 0-0 en el primer tiempo y, aunque no era lo esperado, era un buen resultado de visitante para los italianos.



Sin embargo, Lukaku, quien llegó para reemplazar a Icardi, tenía sed de más. En 'La Gazzeta' confirmaron y narraron el momento en que el futbolista belga habló en el camerino.

Según el medio italiano, el delantero habló respetuosamente cuando ingresaron del primer tiempo mencionando que no se estaba haciendo el trabajo ofensivo que quería Conte y que no había sacrificio en la zona de adelante.



Brozovic, por su parte, se habría tomado personal este tema y empezó la discusión. El croata respondió con cabeza caliente a los señalamientos de Lukaku y se encendió el problema en el vestuario.



El medio italiano también confirmó que estuvieron cerca de irse a las manos, pues la discusión pasó a un alto tono y los insultos llovieron entre ambos futbolistas. Ahí, intervinieron sus compañeros y por fortuna para el club no terminaron en golpes.