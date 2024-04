Alístese para duelos de cuartos de Champions: así puede verlos EN VIVO

Los cuartos de final de la Champions League tienen definidos cruces y calendarios y los amantes del fútbol los esperan con ansias.

Partidazos del calibre de Real Madrid vs Manchester City acaparan la atención, aunque hay otros como el siempre duro Bayern contra el líder de la Premier, el Arsenal de Arteta, o el del morbo por el técnico Luis Enrique en PSG vs FC Barcelona.



A estas alturas no hay pierde y por eso hay que programarse sin falta. Estos son los duelos de cuartos de final de ida:



Martes 9 de abril



Arsenal Vs. Bayern

Hora: 2:00 PM (hora colombiana)

TV: ESPN 2 y Star+



Real Madrid Vs. Manchester City

Hora: 2:00 PM (hora colombiana)

TV: ESPN y Star+



Miércoles 10 de abril



Atlético de Madrid Vs. Borussia Dortmund

Hora: 2:00 PM (hora colombiana)

TV: ESPN 2 y Star+



Paris Saint Germain Vs. FC Barcelona

Hora: 2:00 PM (hora colombiana)

TV: ESPN y Star+



*Todos los partidos los puede seguir gratis online en www.futbolred.com