Colombianos, al ataque: así jugarán jornada de Champions League

Vuelve la Champions League, felizmente, y vuelve con acción para los jugadores colombianos que se foguean al más alto nivel en la competencia de clubes más prestigiosa del mundo.

Este martes habrá competencia para varios de Selección Colombia, pensando en Eliminatorias, pero también para quienes sueñan con hacerse un lugar en una convocatoria que debe salir en pocos días.



El primero en entrar en acción será Cristian Borja, con Braga de Portugal, a las 11:45 a.m. (hora colombiana). Su oponente será Unión Berlín en un grupo C que completan nada menos que Napoli y Real Madrid. La tarea de sumar es urgente pues viene de perder 1-2 contra los italianos.

​

Después, ​Inter de Milan, que recuperó a tiempo a Juan Guillermo Cuadrado de una tendinitis, podría darle minutos cuando se mida a Benfica (2:00 p.m.), en un grupo D que completan FC Salzburg y Real Sociedad. Viene de empatar 1-1 contra los españoles, así que hay que emparejar pronto las cargas.



Otro que tendrá acción es Deiver Machado, un habitual del Lens francés, nada menos que contra el arsenal de Inglaterra, uno de los más duros rivales del grupo B, que completan Sevilla y PSV. Jsutamente viene de empatar con el campeón de al Europa League, así que hay que ganar para no complicarse.



Pero sin duda el partido de las palomitas para los colombianos es el que disputará Dávinson Sánchez contra Manchester United por el grupo A (2:00 p.m.). Viene de igualar con Kobenhav en la primera fecha (2-2) y es urgente una victoria para no tener que ir a decidir contra el poderoso Bayern Munich.



El caucano no estuvo en la primera jornada y este sería su estreno con el equipo turco, donde su estreno en la liga local ha despertado toda clase de elogios. Si se proyecta a Selección Colombia, este roce internacional es necesario para el que se perfila como titular en ausencia de Mina y Lucumí.