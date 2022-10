Sin Suárez, Olympique Marsella superó obstáculos y derrotó a Sporting

Olympique Marsella sabía lo que tenía que hacer para despegar en Champions League y lo hizo sin quejarse: tenía que enfrentar al Sporting, líder del grupo D y hacerle todos los goles posibles y cumplió.

El juego tuvo todos los ingredientes del caso: fue a puerta cerrada por mal comportamiento de los hinchas locales en el pasado duelo contra Eintracht Frankfurt pero hubo un fenomenal problema de tráfico que demoró 20 minutos el inicio del juego, toda una novedad para un compromiso de Champions League.



Y después fue todo inesperado: en el primer minuto Trincao sorprendió con un gol de camerino, al primer minuto de juego, y adelantó al Sporting, peor no se desesperó el dueño de casa, que no tuvo al colombiano Luis Suárez (suplente).



Alexis Sánchez, el dueño del puesto, logró a los 13 el tanto de la igualdad y a los 16 Harit coronó un contragolpe para la remontada 2-1. Y habría más: a los 23 se iba expulsado el arquero Adán, capitán de Sporting, por una imprudencia en el cierre ante un rival que ingresaba al área y ya los portugueses iban a remar contra corriente hasta el final.

​Al arquero uruguayo Franco Israel lo inauguró con un cabezazo muy libre Balerdi para el 3-1 y entonces, tras el descanso, sobraba prácticamente el segundo tiempo pues no había rebeldía en Sporting para cambiar a historia y Marsella ya se sentía cómodo como estaba. Solo Mbemba salía de ese libreto y ampliaba la cuenta a 4-1 a los 84 minutos, para la buena cosecha francesa en la jornada.

Ahora el grupo D sigue mandando Sporting con 6 puntos, mientras Marsella, Tottenham y Eintracht Frankfurt tienen 3 unidades, aunque estos últimos se miden a segunda hora.