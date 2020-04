La Uefa decidió: puso fecha límite para terminar la Champions League

Aleksander Ceferin, presidente de la Uefa, habló sobre la fecha límite que tiene la Champions League para terminarse. El dirigente mencionó que el torneo no puede pasar el 3 de agosto. Ahora, si no, no se juega.



En un medio alemán, el presidente mencionó que ya tienen medidas tomadas y esperan cómo evoluciona la crisis que afronta el mundo por el coronavirus.

“Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una ‘final a ocho’ o una ‘final a cuatro’. El 3 de agosto debe estar acabada la Champions. La situación es extraordinaria. Podremos jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales, a la misma hora, debemos ser flexibles. Si la crisis se detiene, empezaremos antes”, declaró en una entrevista con la cadena alemana de televisión 'ZDF'.



Recordemos que faltan la mitad de partidos por disputarse en los octavos de final de vuelta del torneo. Hasta el momento, Leipzig, Atalanta, PSG y Atlético de Madrid son los equipos que están en los cuartos de final.