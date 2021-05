El mal negocio de Neymar: dinero sin éxito para él, PSG y FC Barcelona

PSG falló en su aspiración de llegar a su segunda final de Champions League, ganarla esta vez y darle por fin un Balón de Oro a Neymar Jr. Fueron 222 millones de euros invertidos por el club francés que hoy, cuatro temporadas después, siguen sin justificarse. Pero no es el único que pierde pues también el propio jugar y el FC Barcelona han resignado gloria por dinero.

El brasileño salió en 2017 con metas muy definidas: ganar la Champions League fuera del FC Barcelona y ganar un Balón de Oro que, según sus cuentas, no llegaría si seguía a la sombra de Lionel Messi. Pero el cálculo salió mal.



Un informe del diario Sport de Barcelona recuerda que, si bien el atacante ha mejorado sus registros individuales de un club al otro, esto no se ha visto reflejado en el palmarés: "anotó 105 goles y dio 76 asistencias en 186 partidos. Es decir, tuvo una media de 0.56 tantos y 0.4 pases de gol por encuentro. En el conjunto galo, con el que lleva 85 goles y 51 asistencias en 112 partidos, su media es de 0.75 goles y 0.45 pases de gol por partido".



Comparativamente, en términos de títulos, el estelar brasileño "logró 10 títulos: tres Copas del Rey, dos ligas, dos Supercopas de España, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Con el PSG, el ex del Santos suma los mismos, pero con un caché sensiblemente inferior: tres ligas, tres Supercopas de Francia, dos Copas de Francia y dos Copas de la Liga".



Significa que, aunque el esfuerzo del PSG es innegable, no se justifican los 222 millones de euros: "antes de su fichaje, el PSG había ganado cuatro de las últimas cinco ligas. Con Ney, las primeras tres ligas también han sido para los parisinos, teniendo esta cuarta un final incierto".



La curiosidad es que tampoco a FC Barcelona le ha ido bien sin Neymar pues de esos 222 millones que ingresaron, se fue todo en fichajes que no llegaron a cubrir su talento: Griezmann, Dembelé y Coutinho (el fichaje más caro en la historia del club), unas veces por funcionamiento, otras por lesiones, otras más por malas decisiones, no han hecho pie en el equipo de Messi, que no volvió a llegar a una final de Champions sin el brasileño. Ganó en España sí, pero es lo que se esperaba.



Si hablamos de dinero, solo Neymar, con un salario de más de 30 millones de euros por temporada, y el club catalán con el ingreso de su salida, llegaron a celebrar algo. PSG sigue derrochando sin lograr su objetivo. AL final, resulta que no todo se arregla con dinero.