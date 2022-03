Leyenda del PSG explotó contra Neymar y Messi: ‘¡dos mercenarios!’

Siguen llegando reacciones a la eliminación del París Saint-Germain a manos del Real Madrid en Champions League. Las críticas contra el cuadro parisino, que llegó a tener la llave 2-0 a su favor, son cada vez más duras.



En esta oportunidad, una de las leyendas del club apuntó duramente contra Neymar Jr y Lionel Messi, a quienes trató de “mercenarios” por su nulo aporte en el partido de vuelta.

En diálogo con ‘RMC Sport’, Jérôme Rothen responsabilizó a las figuras sudamericanas de la histórica eliminación en octavos de final: aseguró que el fichaje del argentino ha sido decepcionante por su influencia en la cancha y destacó a Kylian Mbappé como el único que intentó algo diferente. “Atacaré a los otros dos, a los dos mercenarios”, sentenció.



“¡Los responsables de esta derrota son Neymar y Messi! Depende de ellos asumir sus responsabilidades. Cuando Leonardo recluta a estos muchachos y los pone allí, son las figuras del club. Les pagan por eso”, señaló el que fuese mediocampista.



Rothen, que visitó la casaca del PSG del 2004 al 2009, no tuvo compasión con Lío: “es un fraude desde que llegó. Me da vergüenza hablar así de Leo Messi, pero es la realidad. El tipo entra al campo, me dicen que hizo un esfuerzo en la reposición para recuperar el balón. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Hizo un esfuerzo desde 10 metros”.



Las palabras hacia Ney fueron aún más duras por el tiempo que lleva en Francia: “El otro perdió todas las pelotas. Digo el otro porque me molesta mucho mencionar su nombre. Desde que está ahí es una broma. Está en menos del 50% de los partidos del PSG. Y cuando está ahí, le buscamos excusas”.



El que se salvó fue Mbappé, autor de los dos goles que hizo el equipo francés en la eliminatoria y a quien le anularon otros dos en el Bernabéu. “Es el único que estuvo peligroso en los dos partidos”, concluyó.