Neymar sueña con la Champions: elogió al Atalanta y se ve en la final

El PSG de Neymar dio un paso muy importante para conseguir su máximo objetivo: levantar la Champions League.

Luego de un partido agónico en el que el equipo francés logró el boleto a las semifinales tras conseguir la victoria (1-2) en los últimos minutos del partido frente al Atalanta, el mejor jugador de la cancha, Neymar, habló con los medios de la Champions, y se mostró eufórico por la clasificación de su equipo la siguiente fase, asegurando que se ve en la final de dicha competencia, y llenando de elogios a un duro rival, como lo fue el Atalanta:

"Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo muy agresivo (Atalanta), siempre mano a mano en todo el campo. Sabíamos que íbamos a tener ocasiones, jugamos muy buen. Estoy muy contento por todo el equipo, fue un gran partido, y ahora nos queda descansar, estaba muerto, ha sido un partido muy exigente, pero muy contento con la victoria", precisó,

El astro brasileño aseguró que nunca había pensado en la eliminación, y hasta los últimos minutos del juego estuvo convencido de que lo iban a lograr: "Nunca pensé que nos íbamos a ir a casa tan rápido. Desde que comenzamos a entrenar tengo en mi cabeza que vamos a llegar a la final... Nadie me va a sacar esto de mi cabeza. Ahora damos un paso, y tenemos otro paso complicado que dar que será muy difícil, pero bueno, hay que arreglar todo lo que podamos para hacer otro gran partido".



"Creo que fue un partido muy complicado, fue muy difícil llegar hasta aquí, estoy muy contento. Estábamos perdiendo 1-0 hasta el minuto 80 y yo solo me imaginaba a este lindo grupo que tenemos, a esta familia, y era imposible que no quedáramos por fuera. Yo solo podía imaginar que un balón me iba a llegar para intentar a hacer un gol o para asistir", concluyó.



Tras la victoria, el PSG se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Rb Leipzig y Atlético de Madrid.