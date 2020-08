¿Y ahora, ‘Ney’? Por un error infantil se perdería final de Champions

PSG hizo historia este martes al clasificarse a la final de la Champions League. Los dirigidos por Thomas Tuchel sufrieron más de lo debido frente al Atalanta y despacharon sin problemas al Leipzig para logar una gesta histórica.

​

​Sin duda alguna, en estos últimos partidos, la gran figura y el futbolista más determinante fue Neymar. El brasileño logró tener continuidad, le huyó a las lesiones y pudo explotar su talento al 110%.



Ahora bien, todo parece indicar que los parisinos podrían pasar del cielo al infierno, sin escalas, por un error infantil del astro brasileño.



Falla de Neymar. Foto: EFE

El protocolo de la Uefa reza que los jugadores no pueden intercambiar camisetas al terminar el partido y en caso de hacerlo, el responsable pasaría 12 días de aislamiento en Lisboa.

​

​Así pues, ‘Ney’ hizo exactamente lo que prohíbe el protocolo, como se evidencia en la imagen, e intercambió su casaca con el defensor Marcel Halstenberg. Ahora bien, en su defensa podrá decir que no se la puso sino que la llevó en la mano, pero a fin de cuentas será la misma Uefa quien tome la determinación respectiva.

​

En caso de hacer efectiva la sanción, el diez se perderá la final de este domingo 23 de agosto, lo cual sería una baja sumamente sensible para el club y la competencia como tal.