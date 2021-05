¡Anti-récord! La marca de Neymar Jr que condenó a PSG en Champions

Neymar Jr pudo haberse despedido, al menos esta temporada, de su anhelado Balón de Oro, tras la eliminación de PSG a manos de Manchester City, en la semifinal de la Champions League.

Lo sabe y le duele, pero no tanto como la impotencia que sintió este martes, en Etihad Stadium, donde no tuvo socios y pecó de individualista, tal vez porque no confía más que en Mbappé, el gran ausente de la cita, y acabó eliminado justo en la temporada que parecía estar destinada a encumbrarlo.



Neymar tiene unos números de miedo en el torneo europeo en PSG y FC Barcelona: 41 goles y 31 asistencias en 68 partidos en total. ¡Más de un gol por encuentro!



Pero este último tropezó contra Manchester City, que supo controlarlo en la llave completa (salvo en el gol que ilusionó de Marquinhos en París, pero al final no pasó del sueño), dejó al descubierto otra marca que no le produce ningún orgullo.



Neymar acumula 7 partidos sin marcar en las rondas eliminatorias de la Champions: son 692 minutos sin hacerse presente en el marcador, tal como ocurrió en el último duelo de semifinal.



Su última celebración en esta instancia fue el 18 de febrero de 2020, en la vuelta de octavos de final contra el Borussia Dortmund (2-0). Después pasó en blanco en cuartos de final contra Atalanta (1-2), en la semifinal contra Leipzig (0-3) y en la final contra el Bayern Munich (0-1). Ahora se suma el dato de la caída 2-0 contra Manchester City, lo que sin duda es una mancha en su historial. ¿Cómo lo superará? Alguna fiesta podría ayudar... o un título que lo ponga de nuevo en el listado del Balón de Oro... lo que ocurra primero.