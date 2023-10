Te pasearon, Luis Enrique: a puro vértigo superó Newcastle al PSG

Parecía que sería un duelo igualado, con precauciones, incluso con roce con tantas figuras en campo, pero alguien olvidó enviarles el memo a los ingleses, que salieron sin respeto alguno e hicieron ver muy mal a su oponente, que llegaba como favorito.

Con autoridad, con goles y buen juego, Newcastle superó con suficiencia por 4-1 a un PSG plano y sin alternativas en la cancha ni en el banco, más allá de la presencia de Mbappé, Dembelé y todas las estrellas francesas y el taquillero pero lento técnico Luis Enrique.

La ofensiva arrancó con el pitazo mismo. Fue el local amo y señor de pelota en intención en el arranque y el gol, a los 17 minutos, fue solo al confirmación: apareció Isak con un potente remate y en el rebote, atento, estaba el paraguayo Almirón para mandarla al fondo de la red.

¿Qué pasaba en las toldas francesas? Literalmente nada. No había reacción, no parecía que estuvieron Mbappé, recién saliendo de una lesión, en la cancha, no acertaba una sola Dembelé. Y como nada eso era culpa de las 'urracas' pues vino el segundo tanto, que estuvo marcado por la polémica: Dan Burn remató de cabeza frente a la portería en la primera intención de Bruno Guimarães pero el VAR se tomó su tiempo en entender si entraba la pelota, si había fuera de juego, si alguna falta... Total, gol y 2-0 en el marcador.

Para el complemento más de esa misma medicina de juego vertical, insoportable para el PSG: Sean Longstaff metió un derechazo letal en la gran asistencia de Kieran Trippier y entonces 3-0. Si señores. La próxima vez que lo ataque el apostador suicida contra PSG, hágale caso al pálpito.

¿Qué esperaba Luis Enrique para hacer cambios, para tocar al equipo, para darle una alternativa a su lentísimo equipo? Sólo él lo sabrá. Lo cierto es que era un repaso que solo pareció dolerle a Lucas Hernández, autor del tanto del descuento a los 56 minutos, una ilusión de recuperación que no sería tal, porque Dembelé peleó desde que se levantó con la red y Mbappé no llegó a Londres.

A los 90+1 un zapatazo de Schar dejó colgado al gigante Donnarumma, que se estiró todo lo que pudo pero no pudo evitar el 4-1 final.

Sonrisas, cómo no, del nuevo líder del grupo F y mucho, mucho por reflexionar para Luis Enrique, superadísimo en la cancha y en el tablero y ahora segundo en la tabla, gracias al empate Milan y Dortmund.