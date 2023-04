Milan le ganó la llave a Napoli y volvió a semis después de 16 años

Milan igualó 1-1 con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona en lo que fue el duelo de vuelta de su llave de cuartos de final de Champions League. Los Rossoneros ganaron el global por 2-1 y están en semifinales.



En el primer tiempo, Napoli sería el dominador total del juego. Sobre el minuto 8, la ofensiva napolitana tuvo la primera chance clara con Khvicha Kvaratskhelia que sacó un remate potente, pero que se fue a las manos de Mike Maignan.



Unos minutos después, el local llegó nuevamente esta vez con Matteo Politano que cortó hacia adentro y sacó un zurdazo que se fue muy cerca del arco custodiado por Maignan.

Para el 20’, Milan tendría la primera oportunidad de irse adelante. Y es que tras una falta de Mario Rui sobre Rafael Leao, Olivier Giroud tendría la oportunidad de poner adelante al Milan desde el punto penalti, pero su disparo desde el punto blanco fue atajado de gran manera por Alex Meret.



Sobre el 27’, Giroud lo volvió a intentar y tras una jugada confusa dentro del área, el atacante francés sacó un remate prácticamente desde el suelo que Meret atajó con el pie.



En el 41’, Napoli se acercó esta vez con Tanguy N’Dombelé, que llegó al borde del área, pero su remate se fue muy por arriba.



No obstante, dos minutos después y sin merecerlo, los ‘Rossoneros’ se fueron adelante gracias a una jugada increíble de Leao que se llevó a todo el mundo por delante y luego asistió a Giroud que solo la tuvo que empujar.



Para la segunda parte y ante la necesidad de descontar, Napoli tuvo la primera a segundos de la reanudación del juego con Kvaratskhelia, que le ganó el mano a mano a Davide Calabria, pero definió por encima del arco de Milan.



Unos minutos después, el local lo volvió a intentar desde la media distancia esta vez con Hirving Lozano, pero el derechazo del mexicano no bajó nunca y se perdió por la línea de meta.



Pasados los minutos, Milan se acomodó más y más mientras que Napoli se diluyó hasta que sobre el minuto 80 a Leao le pegó el balón a la mano y el árbitro cobró penalti para Napoli. Sin embargo, el remate de Kvaratskhelia fue atajado por Maignan.



La última del juego sería de Víctor Osimhen que encontró el descuento en el 93’ con un remate de cabeza, pero no fue suficiente para evitar la eliminación de Napoli.



Con el triunfo, Milan regresa a semis de Champions tras 16 años. La última vez que llegó a esa fase obtuvo su séptima Champions venciendo a Liverpool en la final. Ahora, los dirigidos por Stefano Pioli esperarán por el ganador de la serie entre Benfica e Inter de Milán.