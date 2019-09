David Ospina espera recuperar la confianza de Ancelotti en Champions

El arquero histórico de la Selección Colombia no ha tenido un papel portagónico en Napoli en el arranque de la Serie A, debido a que el técnico Carlo Ancelotti ha preferido usar como titular al portero italiano Alex Meret. Sin embargo, el arquero colombiano fue inamovible en el arco napolitano la temporada pasada y espera retomar su lugar contra el campeón de Champions League, Liverpool de Inglaterra.

El exarquero de Atlético Nacional llega en plenitud de sus condiciones físicas para el partido y espera que el nivel mostrado en el partido de la Selección Colombia contra su similar de Brasil, sea suficiente para asegurar su puesto en la titular.



No obstante, el técnico italiano fue enfático en que no es de relevancia que jugadores vayan como titulares pues la idea de juego es la misma. "No distorsionaremos nuestra idea de juego, independientemente de mis elecciones", aseguró el exentrenador de Real Madrid.

El Chucky Lozano 🇲🇽 y David Ospina 🇨🇴, dentro de los concentrados para enfrentar a Liverpool, el actual campeón de la @LigadeCampeones. 🇮🇹 🆚 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/QzeYv2Jwje — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) September 16, 2019

El partido entre Napoli y Liverpool será crucial en lo que será la temporada para el colombiano y demostrará la verdadera confianza que tiene en el Carlo Ancelotti. La pelota rodará a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana), en el Estadio San Paolo de Italia.