Se cansó Milan y se resignó Newcastle: gris estreno en Champions

Fue un inesperado juego de roles: el del prestigio de equipo atacante se refugió, el que decían que era defensivo se atrevió pero pronto se cansó.

Así se resume el estreno en Champions League, por el grupo F, de Milan y Newcastle, que prometieron un buen juego al inicio, pero después decepcionaron y firmaron un 0-0 justo para los dos.

​En los primeros 20 minutos era un asedio total lo del Milan contra el arco de Newcastle: Giroud, Theo Hernández, Chukwueze, Loftus-Cheek y más que nada Leao quemaban las manos del portero Pope, quien atinaba a rechazar todos los intentos unas veces de volada y otras de reflejo, ante la paividad de su zaga, que permitía todos los centros, todos los tiros.



Medianamente logró reaccionar Newcastle pero se cayó Longstaff cuando rayó en el penalti Leao al marcarlo. Igual, la repuesta italiana fue un tremendo pase al vacío que le quedó a Giroud pero se fue apenas afuera en el anticipo... ya había perdonado suficiente Milan.



Y lo hacía otra vez a los 33 en el intento de Leao que parecía un golazo, regando rivales en el área pero fallando en el taco al final, cuando en la sucesión de rechazos nadie logró embocarla.



Pero se fue el primer tiempo sin goles y eso fue una condena para un Milan que pareció gastar todo el ahorro en el primer tiempo y salió vacío al segundo. No pudo o no quiso atacar el Newcastle, que dejó muy maltrecho el prestigio de la Premier League a no tener casi opciones de gol en todo el juego. La mejor opción llegó a los 90+4 cuando Longstaff mandó a la luna el buen pase que le dejaron frontal al arco.

Se bajó la persiana con sabor a poco por lo que hizo al inicio, pero Newcastle aguantó a la italiana y sumó de visitante. Todo al final acabó siendo más bien gris.