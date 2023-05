Nadie lo hubiera sospechado: Inter liquidó a Milan en tres minutos

En una semifinal de Champions League entre italianos, el libreto decía: esperar, contragolpear, defender el cero, no correr riesgos. Y fue lo contrario.

Inter apuró desde el pitazo y el premio fue anotar dos goles en tres minutos para un 0-2 que fácilmente podría ser una ventaja definitiva contra Milan, en el derbi que definirá a un finalista.



No parecía un arranque de partido entre italianos por la iniciativa, por la decisión de buscar el arco, por la velocidad. El detalle es que eso solo lo mostró el Inter ante un Milan pleno de confusión, que pareció salir sin libreto de cómo repartir marcas, y que se limitó, por mérito de su rival, a ver jugar y no a asumir la condición de local.



Y para hacer ver menos italiana la situación, en tres minutos se anotaron dos goles. Ni el más osado apostador lo habría adivinado.



A los 8 minutos le ganaba, a pura potencia, el duelo Dzeko a Calabria para abrir la cuenta y a los 11 de nuevo le abrían calle de honor a Mjitaryan, quien ante la sutileza de pase de Di Marco resolvió viniendo de atrás a los 11 minutos. Así, sin más, 2-0.



Y pudieron ser tres si o se le estrella en el palo el remate a Calhanoglu en un primer cuarto de hora pleno de desconcierto del Milan que pagaría caro al final.



No había reacción de parte de los dueños de casa y cada acercamiento metía miedo en el arco de Maignan, mientras palidecían Brahim Dias y Benacer y solo a Tonali parecía dolerle el pobre espectáculo que daban los suyos.



El complemento le hizo bien a Milan en cuanto a la actitud, porque en el fútbol no había libreto distinto a meterle centros a Giroud, algo así como la noche de ensueño de los tres centrales del Inter. ¡Qué equipo gris es el de Pioli sin el lesionado Rafael Leao!



Y entonces sí que se volvió muy italiano todo: el de la ventaja se replegó, el de la necesidad se repitió y solo hubo dos ocasiones para descontar: a los 50 se lo perdía Giroud en la última pincelada cuando le abrían un pasillo por la izquierda y a los 62 estrenaba Tonali un remate en el palo.



El reloj haría lo suyo y no se ve por dónde, en ese mismo escenario pero con distinto público, podrá dale la vuelta el Milan a la llave que Inter prácticamente encaminó en la ida. Es fútbol y es la Champions pero la pobreza creativa del dueño de casa languidece ante la potencia individual de su oponente. La próxima semana pude ser un trámite o una gesta.