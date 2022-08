¡Imperdibles! Estos son los mejores partidos de la Champions League

El sorteo de la Champions League en Estambul deparó difíciles cruces para varios favoritos al título pero para los aficionados unos cruces auténticamente imperdibles.

Salvo Real Madrid, que ha tenido un grupo muy favorable, todos los demás tendrán un tremendo desafío.



Estos son los mejores duelos en la fase de grupos, igual de atractivos en la ida y en la vuelta:



Grupo A: Liverpool vs Napoli

Grupo B: Porto vs Atlético de Madrid

Grupo C: Bayern vs FC Barcelona, Bayern vs Inter; FC Barcelona vs Inter

Grupo D: Eintracht Frankfurt vs Tottenham

Grupo E: Milan vs Chelsea

Grupo G: Manchester City vs Borussia Dortmund

Grupo H: Juventus vs PSG



Mientas la UEFA confirma fechas y horas de los mencionados cruces, vale recordar que los partidos se jugarán entre septiembre y octubre y serán muy seguidos, por la coyuntura del Mundial de Catar 2022, que requerirá liberar a los jugadores casi desde Halloween, para el inicio oficial, que será el 20 de noviembre.