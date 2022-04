Prensa inglesa delira con el Liverpool de Díaz: ¿Todo quedó decidido?

A diferencia del Manchester City, que dejó vivo al Real Madrid, el Liverpool ha tomado el control de la semifinal de la Liga de Campeones tras derrotar con "paciencia" e "intensidad" al Villarreal en el partido de ida diputado en Anfield este miércoles, según destaca hoy la prensa británica.

La mayoría de los medios ingleses opinan que el Liverpool vislumbra ya la final de París, a pesar de que el resultado (2-0) no fue tan contundente como la sensación de superioridad absoluta que dejaron los hombres dirigidos por Jurgen Klopp.



El diario The Guardian señala que el conjunto de Unai Emery no tuvo "pausa" ni "para poder pensar" porque afrontó un "huracán rojo incansable", sobre todo después del descanso, pues el Villarreal fue "físico, disciplinado y organizado" durante la primera mitad. Tras la pausa, continúa, llegó "el estruendo del trueno y los relámpagos" con un "torrente" de juego que "pocos equipos de este planeta son capaces de aguantar".



Esta "paciencia" tuvo premio, asegura The Times, pues los tantos de Estupiñán en propia puerta y de Sadio Mané en el segundo acto, más la incapacidad de los visitantes, pone a los locales con "un pie" en la gran final de la "Champions".



"A pesar de todo el aura romántico que se generó en torno al Villarreal, su falta de arrojo se reflejó en las estadísticas finales, que demuestran que solo hizo un disparo a gol, por los 20 del Liverpool", expone este medio.



Al final, la "maquinaria implacable" de Klopp rompió la táctica "ultradefensiva" de Emery, cuyo "pragmatismo de vieja escuela" solo duró hasta el minuto 53, opina The Telegraph, que llega a emparentar al técnico vasco con el conservadurismo de José Mourinho o, "irónicamente", el Liverpool de Rafa Benítez.



Los tabloides británicos también ponen en foco más allá de la vuelta en el estadio de la Cerámica y ven a los "reds" en la final después de los "dos rápidos goles" que acabaron con la "obstinada resistencia" del equipo valenciano, recuerda The Sun. Este diario sensacionalista compara la "gloriosa imprevisibilidad" vivida el martes en el Etihad con el City y el Real Madrid frente a la "maldita obviedad" de Anfield, donde solo existió un equipo.



The Mirror, por su parte, ensalza la figura de Mané y Jordan Henderson, que forzó el fallo de Estupiñán, y asegura que esos dos "fogonazos" hacen que el Liverpool "tenga el control" de la eliminatoria.



