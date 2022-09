Suárez y Borré se retan en Marsella-Frankfurt: a lucirse en Champions

Se avecina un nuevo llamado en Selección Colombia y el técnico Néstor Lorenzo le sigue la pista, especialmente, a los jugadores que tendrán acción a mitad de semana en los torneos europeos. Esta sería la principal razón por la que decidió esperar hasta el final de la jornada, es decir el jueves, para dar a conocer su primera convocatoria. Dos de los atacantes que esperan estar en sus planes son Luis Javier Suárez y Rafael Santos Borré.



Justamente, este martes ambos se enfrentarán en el Stade Orange Vélodrome, cuando Olympique de Marsella y Eintracht Frankfurt se citen por la segunda jornada de Champions League 2022/23. Tanto Suárez como Borré esperan entrar en los planes, sumar minutos y empujar a sus equipos a la primera victoria en la fase de grupos. El arranque fue complejo para ambos.

El equipo francés cayó ante Tottenham en su primera salida, con agónico doblete de Richarlison. Si bien tuvo mayor posesión y controló prácticamente todo el partido, no tuvo profundidad y el equipo inglés le cobró cuando tuvo oportunidad. Suárez, aunque insistente, no tuvo mayor injerencia en el juego. Abandonó la cancha cuando parecía firmarse el empate a cero, así que saldrá con sed de gol en Marsella.



Del otro lado, el Eintracht Frankfurt tampoco la pasó bien en su estreno y cayó goleado 3-0 por Sporting Lisboa. Borré ingresó para los 30 minutos finales, cuando su equipo perdía 1-0, y no pudo evitar la caída alemana. Lo doloroso de todo es que se dio en su propio estadio. Es por ello que ante el Olympique buscará recuperar lo perdido en casa.



La principal novedad en el local será la titularidad del chileno Alexis Sánchez, quien podría hacer dupla en el ataque con el colombiano Suárez. Además, no podrán contar con el defensor Chancel Mbemba, quien salió expulsado ante Tottenham. En Frankfurt hay expectativa sobre la decisión técnica de darle la titularidad al colombiano Borré o sostener en el once a Randal Kolo Muani.



Marsella y Frankfurt ya se enfrentaron en torneo europeo durante la temporada 2018/19. Lo hicieron en fase de grupos y el equipo alemán fue vencedor en ambos duelos, primero con un 1-2 en Francia, y luego con un contundente 4-0 en el Deutsche Bank Park.



Marsella vs Frankfurt

Día: Martes, 13 de septiembre

Hora: 2:00 pm

Estadio: Vélodrome

TV: ESPN 2 y Star +



Alineaciones probables

Marsella: Pau López; Leonardo Balerdi, Eric Bailly, Sead Kolašinac; Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Nuno Tavares; Mattéo Guendouzi, Luis Suárez y Alexis Sánchez.

Frankfurt: Kevin Trapp; Kristijan Jakić, Tuta, Evan N´Dicka, Christopher Lenz; Eric Ebimbe, Djibril Sow, Jesper Lindstrom, Mario Götze, Daichi Kamada; Randal Kolo (Rafael Santos Borré).