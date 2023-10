Dávinson, dos errores y dos asistencias en Galatasaray vs M. United

¿Qué se puede decir? Que peca y reza, que sufre pero se recupera a tiempo, que es un Ave Fénix, no importa cuándo lo leas.

Dávinson Sánchez fue titular en el duelo estelar del grupo A de Champions League entre Manchester United y Galatasaray, en una noche extraña en la que salió en la foto de los dos goles británicos, pero también dio dos asistencias para la valiosa victoria del equipo turco por 2-3.

Arrancó al revés la noche para el colombiano cuando, a los 17 minutos, le ganó en el área el forcejeo Hojlund y la mando a guardar muy temprano. Fallo número uno.

Pero tuvo la fortuna el zaguero de explotar su gran visión en la salida y ubicar a Zaha solo por el centro del campo y ponerle un hermoso pase profundo ahí, para la acrobática definición del compañero a los 23 minutos, vital para irse al descanso con la cuenta igualada y para lo que vendría después.

​Medio anticipado se vio en la jugada en la que Hojlund alcanzó a celebrar un gol que, sin embargo, no le concedió el juez por fuera de lugar y entonces un error más de los turcos, pero ya no del caucano: el mismo danés aprovechó una veloz salida local y coronó el 2-1 que ilusionaba a los suyos. ¿Quién falló? Perdió la pelota el colombiano en la salida, se resbaló y eso le abrió a su rival un callejón para resolver a placer.

Pero estaba lejos de terminarse la película: Akturkoglu aprovechó un brillante pase de Yilmaz y marcó el 2-2 a los 71 minutos que silenció Old Trafford... los fantasmas de los líos defensivos en Premier, ahora en versión Champions, reaparecían, pero recargados.

​Porque Casemiro cometía un penalti claro a los 77 minutos que le costaba la expulsión, porque Icardi la tiraba afuera en un cobro realmente insólito -por lo malo- y él mismo tendría revancha a los 88 minutos y ¡adivine gracias a quien! La asistencia magistral era de Dávinson Sánchez en el inicio de un contraataque que le quedó libre al delantero para el 2-3 final.

Triunfazo de Galatasaray, otro golpe, probablemente de K.O. para ten Hag y su United y una noche feliz y medio surreal para el colombiano Sánchez, uno de los más felices en la celebración en Old Trafford.