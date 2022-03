Bye Cristiano: Atlético gana en la suya contra United anémico de ideas

Otra vez naufraga el Manchester United, ahora con Cristiano Ronaldo a bordo, otro golpe más a la herencia gloriosa de un Ferguson que mucho ha de sufrir viendo la pálida versión de su equipo, que con justicia cayó 0-1 contra un Atlético de Madrid fiel a su mundialmente conocido libreto, efectivo en la que tuvo e inagotable contra su puerta para lograr la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

Se impuso apenas 0-1 el Atlético, como es usual, pero puso el fútbol y las ganas y provocó los silbidos y la lluvia de todo desde la tribuna contra el DT Ragnick, quien sigue sin dar pie con bola.



Era una primera media hora de mucha vigilancia, de dominio repartido y de una clarísima opción, a los 12 minutos, que crearon entre Cristiano y Bruno y desperdició Elanga en el mano a mano con Oblak. Un pequeño milagro en el área rojiblanco, parecido al que hizo De Gea en su arco cuando De Paul le metió un riflazo que pudo ser un golazo.



A los 33 minutos un fuera de lugar de Llorente arruinó una espectacular salida del Atlético y mejor definición de Joao Felix, pero el lateral levantó la bandera y la euforia se apagó.



Tal vez por eso a los 40 no estaba muy seguro Renan Lodi sobre su posición cuando lo encontraron libre, taco de Felix a Griezmann y ahí aparecía el brasileño para definir y marcar el 1-0, con suspenso pues pedían los rojos una falta previa que al final no era tal. Ahora sí, ¡fiesta total!



Sería el turno de Oblak antes del descanso cuando Bruno le quemaba las manos con un tremendo remate y a las duchas, a ver si por fin se acordaban de Cavani, el hombre que pedía a gritos el United.



Era tibia la reacción del dueño de casa, y a los 58 tenía Sancho la más clara en un gran remate que no le bajó a tiempo para ser el gol del empate. Las cámaras tenían tiempo para apuntar a Pogba, Rashford y Cavani, los llamados a resolver el lío, calentando en la raya.



Llegarían sobre los 65 minutos los dos primeros y luego el uruguayo (lento Rangnick en los cambios) pero era Felix, en su noche de inspiración, el que con un lujo asistía a Griezmann para ampliar la ventaja, otro susto a los ingleses, que no parecían procesar el golpe del gol de Lodi.



Con más socios sacó Oblak el cabezazo de Varane, cayó en offside Cristiano, se ganó Matic la más tonta de las amarillas (un balonazo a un rival en el piso), Dalot intentó un remate cuando todos los suyos esperaban un centro, el impredecible DT del United sacó a Maguire por Mata a 7 del final (y perdía una opción en juego aéreo) y el tiempo jugó en contra de lo que anhelaba Old Trafford.



¿Atlético? Un 5-5 típico de Simeone, con Felix y Griezmann como mediocampistas de marca hasta el pitazo... ¡y más allá!



Lo sabe toda Europa que a los 'colchoneros' les permites un gol y pasan tres días sin que logres hacerles al menos uno. Y fue así como aseguró su cupo a los cuartos de final el equipo español, amenazando cuando podía pero confiando siempre en su inagotable fortaleza defensiva aún en momentos críticos.



Cristiano vuelve a fallar en su querida Champions, antes de blanco y negro y ahora de rojo y blanco. Una realidad que vale más que mil palabras... especialmente para un Ragnick, confiado en exceso en el talento de los suyos pero sin darles un libreto. No se cayó una sola idea en el United... no importa cuándo lo leas.